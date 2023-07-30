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  4. Kylie Jenner en yakın arkadaşıyla ilişkiye girdi mi? Açık açık yanıtladı

Kylie Jenner en yakın arkadaşıyla ilişkiye girdi mi? Açık açık yanıtladı

30.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sonunda göğüslerini büyüttüğünü itiraf eden Kylie Jenner, The Kardashians'ın 3. Sezon finalinde en yakın arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou ile gizlice çıktığı ve yattığı yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner göğüslerini yaptırdığını itiraf etmesiyle gündemdeydi.

Yılın başlarında, en iyi arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou ile öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bu durum yıldızın arkadaşıyla yattığı ve gizlice çıktıklarına dair söylenti ve spekülasyonlara yol açmıştı.

25 yaşındaki Jenner konuya dair oldukça açıktı. Kylie Jenner ilişki iddialarına dair "Bugünlerde herkesin bizim çıktığımızı düşünmesi çok komik değil mi? Biraz alkol aldığımızda birbirimizi öpmeyi falan mı seviyoruz?" dedi.

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"KEŞKE SEKS YAPSAYDIK"

"Neden insanlar bunun çok garip olduğunu düşünüyor, sanki birbirimize takıntılıymışız gibi?" diyen Stassie'e yantı veren Jenner konuşmasında şunları söyledi:

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"Tüm yorumlarım 'Seks yaptığınızı biliyoruz' şeklinde. Ve yapmıyoruz. Keşke yapsaydık. Anastasia ve ben muhtemelen 12 ya da 13 yaşımızdan beri arkadaşız. O kesinlikle benim en eski arkadaşım. Birlikte büyüdük, birlikte çok şey yaşadık, o bir kız kardeş gibi."

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