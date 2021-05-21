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Kylie Jenner ile Travis Scott 'açık ilişki' yaşamaya karar verdi

21.05.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşın altında en zengin yıldızlarından biri olan Kylie Jenner ile Travis Scott barıştı ancak bir şartla... İkili açık ilişki kararı aldı.

Kylie Jenner ile Travis Scott 'açık ilişki' yaşamaya karar verdi

Kylie Jenner ile Travis Scott ilişkisinden şaşırtan karar gündeme bomba gibi düştü.

Önce ayrılan fakat kısa bir süre önce tekrar barıştıkları ileri sürülen Jenner ile Scott'ın 'açık ilişki' yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

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İnternetteki TMZ adlı magazin sitesinin ortaya attığı iddiaya göre, Kylie Jenner ile Travis Scott, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edecekler. Fakat birbirlerine bağlılık sergilemeyip dilediklerinde başkalarıyla da birlikte olabilecekler. Yani genç çift bu şekilde "açık ilişki" yaşayabilecek.

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Jenner ile Scott'ın sözcüleri henüz bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
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