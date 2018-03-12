MAGAZİN

Kylie Jenner’in 1 milyon dolarlık çanta koleksiyonu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

Taze anne Kylie Jenner, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, 1 milyon dolarlık çanta koleksiyonunu gözler önüne serdi...

Kylie Jenner’in 1 milyon dolarlık çanta koleksiyonu

Kylie Jenner her hareketiyle şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay sevgilisi Travis Scott’tan Stormi adında bir bebek sahibi olan Jenner, son zamanlarda tüm zamanını çocuğu ile birlikte geçirse de sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya devam ediyor.

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Özellikle Snapchat’a 1.3 milyor dolar kaybettirdikten sonra sık sık Snapchat kullanmaya başlayan Kylie Jenner, kızının tüm fotoğraf ve videolarını da buradan paylaşmaya başladı.

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Sözcü'nün haberine göre; Jenner, dün de çanta koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı. 20 yaşındaki Kylie’nin devasa dolabının içinde tam olarak 1 milyon dolarlık değere sahip çantalar vardı.

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Hermes Birkin koleksiyonunun çoğunlukta olduğu koleksiyonda, Dior, Chanel, Gucii ve Balenciaga da var. 16,650 dolardan 34.700 dolar aralığındaki çantalar, genç yıldızın hayranlarını da şaşkına çevirdi.

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