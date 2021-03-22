Kylie Jenner'ın kaza geçiren makyözü için bağış çağrısı yapması tepki çekti

Ünlülerle olan yakın ilişkisi ile tanınan Samuel Rauda, hızlı giden otomobilden yola fırladığı trafik kazasından ağır yaralı halde kurtuldu. Başta Kylie Jenner olmak üzere Bebe Rexha, Ava Max ve Pia Mia gibi isimler 26 yaşındaki makyaj sanatçısı için geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Ancak Rauda'nun ailesi, sanatçının beyin ameliyatı için gerekli olan 120 bin doları ödeyemeyeceklerini açıklayarak bir yardım kampanyası başlattı.

Dünyada kendi servetini edinen en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olan Kylie Jenner, kampanyaya 5 bin dolar ile katıldı ve bağış çağrısı yaptı.

Serveti 900 milyon dolar olan Jenner'ın tedaviyi üstlenmek yerine düşük bir bağış yapması tepkilere neden oldu.

Jenner gibi birçok ünlü isim de yardım etmek yerine bağış kampanyasının linkini paylaşmakla yetindi. Buna rağmen Samuel Rauda'nın ameliyatı ve tedavisini karşılamak için gerekli olan para toplandı.

