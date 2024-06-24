MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner kafasına tül geçirdi, sosyal medyada yorum yağdı: "Of! Çok rahatsız görünüyor"

Kylie Jenner kafasına tül geçirdi, sosyal medyada yorum yağdı: "Of! Çok rahatsız görünüyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 14:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Timothee Chalamet ile aşk yaşayan Kylie Jenner'ın Paris tarzı yine gündeme bomba gibi düştü. Couture Haftası için Paris'e gelen Jenner'in başına tül geçirmesi sosyal medyayı salladı.

Kylie Jenner kafasına tül geçirdi, sosyal medyada yorum yağdı: "Of! Çok rahatsız görünüyor"

Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner yine tarzıyla gündemde.

Kylie Jenner, Paris Moda Haftası sırasında Schiaparelli Haute Couture defilesine gelirken yine oldukça iddialı ve adından söz ettirecek bir seçim yaptı.

1

İki farklı gelinlik giydi! Her detayı olay İki farklı gelinlik giydi! Her detayı olay

26 yaşındaki Jenner, binlerce gümüş mücevherle süslenmiş, vücudu saran şeffaf korse pembe elbisesiyle kum saati kıvrımlarını sergiledi.

2

Ancak Kylie Jenner'ın elbisesinden ziyade kafasına geçirdiği tül gündem oldu. Birçok kişi Instagram'a girerek moda seçimini sorguladı ve biri "Cibinlik ne için?" diye fenomen ismi ti'ye aldı.

3
Yorumların ardı arkası kesilmedi kimi "Çok rahatsız görünüyor" derken kimi ise ""Yüzünde ne var?", "Prezervatif ucuna benziyor" eleştirilerinde bulundu.

Kylie Jenner'in elbisesinin göğüs kısmı da oldukça rahatsız edici bulundu. Ünlü isme "Her an fırlayacak gibi" yorumları geldi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti"Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti
İki farklı gelinlik giydi! Her detayı olayİki farklı gelinlik giydi! Her detayı olay
Evlenip Almanya'ya yerleşen Asena lüks teknede keyif yaptı! İşte son haliEvlenip Almanya'ya yerleşen Asena lüks teknede keyif yaptı! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
En Çok Okunan Haberler
Son maçta Çekya'ya yenilsek bile gruptan çıkabiliyoruz

Son maçta Çekya'ya yenilsek bile gruptan çıkabiliyoruz

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası

İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası

AVM'de başörtüsünü açıp küfürler eşliğinde yumruk yağdırdı

AVM'de başörtüsünü açıp küfürler eşliğinde yumruk yağdırdı

Vergi zammı beklenirken, bu gece yeni zam geliyor!

Vergi zammı beklenirken, bu gece yeni zam geliyor!

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.