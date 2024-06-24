Kylie Jenner kafasına tül geçirdi, sosyal medyada yorum yağdı: "Of! Çok rahatsız görünüyor"

Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner yine tarzıyla gündemde.

Kylie Jenner, Paris Moda Haftası sırasında Schiaparelli Haute Couture defilesine gelirken yine oldukça iddialı ve adından söz ettirecek bir seçim yaptı.

26 yaşındaki Jenner, binlerce gümüş mücevherle süslenmiş, vücudu saran şeffaf korse pembe elbisesiyle kum saati kıvrımlarını sergiledi.

Ancak Kylie Jenner'ın elbisesinden ziyade kafasına geçirdiği tül gündem oldu. Birçok kişi Instagram'a girerek moda seçimini sorguladı ve biri "Cibinlik ne için?" diye fenomen ismi ti'ye aldı.



Yorumların ardı arkası kesilmedi kimi "Çok rahatsız görünüyor" derken kimi ise ""Yüzünde ne var?", "Prezervatif ucuna benziyor" eleştirilerinde bulundu.

Kylie Jenner'in elbisesinin göğüs kısmı da oldukça rahatsız edici bulundu. Ünlü isme "Her an fırlayacak gibi" yorumları geldi.







