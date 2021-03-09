Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi! 'Bak ama dokunma'

Fotoğraflarına sık sık photoshop ve filtre uyguladığı konuşulan Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, yine sosyal medyayı salladı.
Instagram'da 217 milyon takipçisi bulunan Jenner, renkli tulumuyla verdiği pozları paylaştı.
Vücudunu saran seksi tulumuyla pozlar veren Jenner kıvrımlarını sergilerken paylaştığı fotoğrafa ise "Bakabilirsin ama dokunma" notunu düştü.
Kylie Jenner'ın bu notu ortamı alevlendirdi ve hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.
Çoğu takipçi ünlü yıldıza "Dokunmak istiyorum" yorumları yağdırdı.
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