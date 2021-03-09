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Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi! 'Bak ama dokunma'

09.03.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi! 'Bak ama dokunma'

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen reality show yıldızı Kylie Jenner, vücudunu saran tulumuyla seksi pozlar verdi.

Fotoğraflarına sık sık photoshop ve filtre uyguladığı konuşulan Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, yine sosyal medyayı salladı.

Instagram'da 217 milyon takipçisi bulunan Jenner, renkli tulumuyla verdiği pozları paylaştı.

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Vücudunu saran seksi tulumuyla pozlar veren Jenner kıvrımlarını sergilerken paylaştığı fotoğrafa ise "Bakabilirsin ama dokunma" notunu düştü.

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Kylie Jenner'ın bu notu ortamı alevlendirdi ve hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.

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Çoğu takipçi ünlü yıldıza "Dokunmak istiyorum" yorumları yağdırdı.


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Kylie Jenner Instagram
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