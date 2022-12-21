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  4. Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

21.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur Instagram paylaşımlarıyla bakana bir daha baktıran ünlü model Kylie Jenner, bu defa iç çamaşırlı ev haliyle dikkat çekti. Koltuğa sere serpe uzanan Kylie Jenner, oldukça cesur pozlar verdi.

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Kylie Jenner, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü model, peş peşe cüretkar pozlarını paylaştı.

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Kylie Jenner'in iddialı pozlarına kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Kylie Jenner'i beğenenler arasında Türk isimler de vardı. Yasmin Erbil ve Merve Boluğur da Kylie Jenner'in ev halini beğenmeden edemedi.

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Kylie Jenner'a takipçileri tarafından ''Bu gördüğüm en ateşli ev hali'' ve ''Çok çarpıcı bir güzellik'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'


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Kylie Jenner

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