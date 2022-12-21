Kylie Jenner koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Kylie Jenner, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü model, peş peşe cüretkar pozlarını paylaştı.

Kylie Jenner'in iddialı pozlarına kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Kylie Jenner'i beğenenler arasında Türk isimler de vardı. Yasmin Erbil ve Merve Boluğur da Kylie Jenner'in ev halini beğenmeden edemedi.

Kylie Jenner'a takipçileri tarafından ''Bu gördüğüm en ateşli ev hali'' ve ''Çok çarpıcı bir güzellik'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.



