Göğüs tipi fark etmeksizin herkeste güzel duracak sütyen ve bralet modelleri

Kadınların hayatının büyük bir parçasını oluşturan, yüzyıldan uzun süredir kullanılan, birçok renk ve kumaş türünde üretilen sütyen ve braletler; her stile ve kadına hitap ediyor. Her göğüs tipine yakışan sütyen ve bralet modelleri de kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Gelin, sizler için derlediğimiz en iyi bralet ve sütyen çeşitlerini inceleyelim.

1. Siyahın klasik görünümünü sevenlere: Le Jardin Dantel Kaplı Desteksiz Sütyen

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Klasik ve zamansız görünüm hoşunuza gidiyorsa Le Jardin Dantel Kaplı Desteksiz Sütyen tam size göre olabilir! Klasik kesimle birleşen dantel detayları, sütyenin şık bir görünüm yakalamasını sağlıyor. Ürünün üçgen kesimde gelen kupları; askıları ve yan kısımlarında bulunan dantel işlemeleriyle çok zarif bir stil sunuyor. Dolgusuz ama toparlayıcı yapısıyla her göğüs tipinin kullanabileceği ürün, hem gece hem günlük kombinlerinizin kurtarıcısı oluyor. İster siyah ister cappuccino rengini tercih ederek sade ama zamansız bir sütyene sahip olabilirsiniz.

2. Farklı bir model ve renk arayanlara: Dagi Füme Afrodit Toparlayıcı Sütyen

Görmeye aşina olduğunuz sütyenlerden daha farklı bir model arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Sentetik liften üretilen ve göğüsleri kavrayarak toparlayan Dagi Füme Afrodit Toparlayıcı Sütyen, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanım sunuyor. Ürünün kuplarının üst kısmında bulunan tül, alt kısımlarında bulunan dantel ve ortasındaki fiyonk; şık bir görünümün kapılarını aralıyor. İç kısmında bulunan ince kap, göğüs ucunu belli etmiyor. Ten rengi, vişne ve siyah olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneğine sahip ürün kesinlikle bir şansı hak ediyor.

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3. İddialı görünmek isteyenlere: Braby Balenli Dolgulu Dantel İşlemeli Sütyen

Klasik modeller yerine daha süslü, gösterişli ve iddialı sütyen arayanlar buraya! Konfor ve şıklığı bir arada barındıran Braby Balenli Dolgulu Dantel İşlemeli Sütyen, balenli ve dolgulu yapısıyla göğüsleri rahat bir şekilde kavrar. Aynı zamanda askı ve dantel detaylarıyla farklı bir stil ortaya koyar. Askılarının ayarlanabilir olması kullanım kolaylığı sunar. Hem özel kullanıma hem gündelik kullanıma uygun olan bu sütyeni isterseniz bralet şeklinde gömleklerin içinde de kullanabilirsiniz. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Konfor ve şıklık bir arada: DeFacto R6569AZ Dantelli Triangle Bralet Kadın

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Bazı kıyafetlerle şık bir bralet kullanılması daha güzel stil ortaya çıkarıyor. DeFacto R6569AZ Dantelli Triangle Bralet Kadın, bu tip görünümü seven kişiler için üretiliyor. Kesimi ile tüm kıyafetlere uyum sağlayan ürün; kaliteli kumaşıyla cildinize nefes aldırdığı için kullanıcıların beğenisini kazanıyor. %88 poliamid ve %12 elastan malzemeden üretilen bralet, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Ürünün siyah renk seçeneği olduğunu da belirtmekte fayda var.

5. Özel günlerin kurtarıcısı: Pierre Cardin Kadın Pudra 6201 Balenli Destekli Dantelli Tek Sütyen

Tam olarak beş farklı renk seçeneği bulunan Pierre Cardin Kadın Pudra 6201 Balenli Destekli Dantelli Tek Sütyen, Milan kap kullanılarak üretiliyor. Bu kap, destekli ve balenli şekilde üretildiği için ürün; göğüsleri daha dolgun ve büyük gösteriyor. Sütyenin askıları dışında her yerinde bulunan dantel detayları, tülün üzerine işlendiği için çok zarif duruyor. Orta kısmında bulunan fiyonk ise dantellerle birleşerek şık bir görünüm kazandırıyor. Her göğüs tipi için uygun olan ürün, özellikle özel günlerin kurtarıcısı olarak tercih ediliyor.

6. Rahat ve uygun fiyatlı bir bralet isteyenlere: TRENDYOLMİLLA Siyah Dantel Detaylı Çapraz Biyeli Bralet

Klasik ve zamansız bir bralet arayanlar TRENDYOLMİLLA Siyah Dantel Detaylı Çapraz Biyeli Bralet'e şans verebilir. Günlük olarak kullanıma uygun ürün, rahatlığı ve uygun fiyatı ile ön plana çıkıyor. Pedsiz olmasına rağmen toparlayıcı özellik sunan ürün, V yakası ve göğüs kısmındaki çapraz askı detaylarıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Pembe renk seçeneği de bulunan bralet, %88 poliamid ve %12 elastan malzemeden üretiliyor. Kaliteli kumaşıyla uzun ömürlü kullanım sağlayan bir ürün arıyorsanız bu modele şans verebilirsiniz.

7. Hem rahat hem şık: Penti Bej Bonita Bralet

Penti Bej Bonita Bralet; bej rengi, balensiz ve pedli bir yapısı ile dikkat çekiyor. Pedli olarak üretildiği için her göğüs tipine rahatlıkla uyum sağlıyor. Arkası üçgen biçimde gelen askı formu ve çiçekli dantel işlemeleriyle her daim şık bir kullanım sunuyor. Bu işlemelerin sadece kuplar üzerinde değil, aynı zamanda askılarda da işlenmiş olması ürüne bambaşka hava katıyor. Dokuma kumaş yapısıyla bralet, hafif ve konforlu kullanım vadediyor. XS'dan XL'a kadar beden aralığı bulunan ürün, kullanıcıların beğenisini kazanıyor.