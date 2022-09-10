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Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

09.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda bralet ve sütyenler, farklı modellerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sade olanların dışında dantel detaylarıyla da kendilerine hayran eden bu ürünler, renkleri ve modelleriyle âdeta iç çamaşırı dünyasını sallıyor.Üstünüzde duruşuyla sizi mest edecek bralet ve sütyen modellerini sizin için listeledik. Her detayına âşık olacağınız ürünleri kaçırmak istemiyorsanız bu ürünlere mutlaka göz atmalısınız!

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

Sütyenin tarihi oldukça eski yıllara dayanıyor. Sütyen; ilk başlarda göğüsleri örtmek, desteklemek ve toparlamak için kullanılıyordu. Yirminci yüzyıl sonrasında seri üretime geçen sütyenler ise günümüzde renkleri ve birbirinden farklı modelleriyle üretilmeye ve mağazalarda yerini almaya devam ediyor. Dantellerden taşlara, biye detaylardan saten kumaşlara kadar ilginizi çekecek çeşitli detayları barındıran bralet ve sütyenleri sizin için derledik. Gelin, birbirinden güzel bu modelleri birlikte inceleyelim.

1. Detaylara önem verenlere: DeFacto W7395AZ Bra Kadın

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

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DeFacto tarafından Fall In Love isimli özel seri üretimi olarak satışa sunulan modeller arasında yer alan DeFacto W7395AZ Bra Kadın, Fransız dantel detayları ile göze çarpıyor. Üründeki taş detayları ve danteller, üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir tarz sunar. Esnek yapılı kumaşa sahip ve pushup dolgulu olan sütyen, tişörtlerle rahatça kullanabilir. Ayrıca ürünün askıları ayarlanabilir olduğundan model, konforlu kullanım sunar. 70B'den 80A'ya kadar bedeni bulunan bu ürünü şık tasarımından dolayı özel günleriniz için de tercih edebilirsiniz. Modeli detaylıca incelemeye ne dersiniz?

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2. Saten yumuşaklığıyla tanışın: Pierre Cardin Kadın Siyah 6906 Dantelli Saten Bralet

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

Satenin yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü cildinizde hissetmek ister misiniz? Sizi rahatsız etmeyecek kumaşları seviyorsanız saten kumaşlı iç çamaşırlar denemenizi öneririz. Pierre Cardin Kadın Siyah 6906 Dantelli Saten Bralet, hem yumuşaklığı hem dantel detaylarıyla göz doldurur. Vücudunuzu mükemmel saran ürün, rahat kullanımıyla kullanıcıların favori parçalarından biri hâline gelir. 80, 85 ve 90 beden, B cup seçenekleri bulunan sütyen; desteksiz bir ürün olduğu için günlük kıyafetlerle de rahatça kullanılabilir. Sabit duran ve istenilen boyda ayarlanabilir askıları, kolay kullanım sunar. Hem seksi görünen hem rahat olan bir bralet arıyorsanız bu ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

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3. Cildine önem verenler için pamuk kumaşla üretilen: DeFacto Dantel Detaylı Triangle Bralet

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

Braletlerde ped kullanılmasını sevmeyen biriyseniz doğru yerdesiniz. %52 pamuk kumaştan üretilen DeFacto Dantel Detaylı Triangle Bralet, kendinizi rahat hissetmek istediğiniz anların kurtarıcısı olarak çekmecenizde yer almak için sepete eklenmeyi bekliyor! Desteksiz ve aynı zamanda şık bir bralet arıyorsanız ürün, mint rengiyle üretildiği için beyaz tişörtlerin altında rahatça kullanabilir. Pamuklu kumaşıyla cildinizin hava almasına yardımcı olan ve aynı zamanda dantel detaylarıyla da şık görünmenizi sağlayan model, uygun fiyatıyla dikkat çeker. Toplamda üç farklı renk seçeneği bulunan braleti detaylıca incelemenizi öneririz.

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4. İç çamaşırının şık olmasını isteyenlere: Cansoy Dantelli Haki Bralet Sütyen

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

Cansoy Dantelli Haki Bralet Sütyen; göğüs kısmındaki biye detayları, göğüsten aşağı doğru inen dantel detaylarıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olur. Ilık rüzgârların estiği akşam buluşmalarında üstünüze giyebileceğiniz ince ve keten kumaş bir gömlek ile ürün, güzel biçimde kombinlenebilir. Hafif destekli olması sayesinde model, küçük göğüsleri de dolgun gösterir. Ayrıca modelin balenli olmaması, kullanıcılar için daha rahat bir kullanım sağlar. Toplamda sekiz farklı rengi üretilen bu bralet ile sadece şık görünmekle kalmayıp aynı zamanda seksi görüneceğinize eminiz.

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5. Mavinin en güzel tonu: Kirkke Barbra Bralet Sütyen

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

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Göğüs kısmının üçgen formda oluşuyla dekolteli kıyafetler için mükemmel bir seçenek olan Kirkke Barbra Bralet Sütyen ile tanışmaya hazır mısınız? Ürün, kalın sayılabilecek alt lastiği sayesinde göğüslerinizi toparlar ve bedeninizi sarar. Özellikle sıcak yaz günlerinde sütyen kullanımını daha da zor hâle getiren süngerler modelde kullanılmadığı için cildiniz nefes alır ve daha rahat hissedersiniz. İnce şık askıları ve sade detaylarıyla ister özel günlerde ister günlük olarak kombinlenebilen ürün, kaliteli yapısıyla öne çıkar. Günlük yaşamınızda dekolte giymeyi seviyorsanız bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.

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6. Pastel tonlu renkleri sevenler için: Penti Somon Bonita Bralet

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

Penti, kalitesi ve sahip olduğu ürün skalası ile yıllardır ön plana çıkıyor. Hem kullanışlı hem şık olan Penti Somon Bonita Bralet, balensiz olması sayesinde rahat hareket etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanır. Renginin ve üzerindeki çiçek desenlerinin güzel olmasının yanı sıra ürün, pedleri sayesinde günlük kombinlerde rahatça kullanılabilir. Modelin askılarının arkada üçgen şeklinde birleşiyor olması, sırtınızın duruşunu da destekler. Kaliteli kumaş yapısı teninize yumuşak bir his bırakırken ürün, dayanıklı olması ile uzun ömürlü kullanım vadeder. Renkli ve şık bir bralet arıyorsanız modeli detaylıca inceleyip güvenli şekilde satın alabilirsiniz.

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7. Dantel detaylarında kaybolacaksınız: Koton Dantel Detaylı Sütyen

Hem kullanışlı hem şık görünüşleriyle sizi kendine bağlayacak sütyen ve bralet çeşitleri

İç çamaşırı dünyasına hızlı bir giriş yapan Koton, satışa sunduğu ürünlerle bir kez daha kullanıcıların kalbini çalar. Koton Dantel Detaylı Sütyen, çiçek desenlerinin dantellerle birleşmesiyle kombinlerinizi daha hoş hâle getirir. Yaz günlerinin vazgeçilmezi hâline gelecek ürün, sahilde yürüyüş yaparken giyeceğiniz şort ve spor ayakkabılarınızla tatlı ve aynı zamanda şık bir görüntü sunar. Gold renkli minimal takılar ve güneş gözlüğü ile hızlıca tamamlayacağınız ürün, şıklığınıza şıklık katar.Tüm bu güzelliklerinin yanı sıra ürünün S bedenden XL bedene kadar beden aralığı seçeneği olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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