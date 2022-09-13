Göğüs tipinize göre seçmeniz gereken göğüslerinizi daha dolgun gösterecek sütyen modelleri

Her kadının göğüs tipi farklıdır. Birbirine çok yakın duran ya da ayrık, hatta asimetrik birçok göğüs tipi bulunuyor. Göğüs tiplerinin bu denli çeşitli olması farklı modellerde sütyenlerin üretilmesine neden oluyor. Desteksiz, yarı destekli, balenli, balensiz derken liste uzayıp gidiyor. Doğru sütyen seçimi; duruş şeklinizden konforunuza, hatta kıyafetinizin görünümüne kadar birçok şeyi etkiliyor. Dolayısıyla göğüs tipinizi öğrenip doğru sütyen modeli seçmeniz oldukça önemli. Siz de göğüs tipinize uygun sütyen modellerini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi gelin detaylara geçelim.

1. İki göğüs arası mesafe çok geniş olanlar için: DOBREVA Kadın Seksi Dantel Astarsız Balenli Balconette Transparan Sütyen

Sütyen modelleri içinde en beğenilenlerden biri olan balkonet sütyenler iki göğüs arası mesafe çok geniş olanlar için oldukça uygun. Göğsün yarısını ortaya çıkaracak şekilde tasarlanan bu model, göğüsleri yukarı doğru iter ve dolgun gösterir. Göğüs tipinize göre bu modeli seçmek isterseniz DOBREVA Kadın Seksi Dantel Astarsız Balenli Balconette Transparan Sütyen’i öneririz.

2. Birbirine bitişik ve yuvarlak göğüsler için: Miorre Balenli Minimizer Toparlayıcı Sütyen

Göğüsleriniz yuvarlak hatlara sahipse, büyük ve birbirine çok yakın duruyorsa destekli modellerden kaçınmanız ve göğüslerinizin doğal dolgunluğunu ortaya çıkaracak desteksiz modelleri tercih etmeniz gerekiyor. Estetik bir görünüm için seçeceğiniz desteksiz sütyenin göğüs bedeninizle aynı olması da oldukça önemli. Eğer siz de bitişik ve yuvarlak göğüs tipine sahipseniz Miorre Balenli Minimizer Toparlayıcı Sütyen’i gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

3. Ayrık göğüsler için: MİSTİRİK Panax Kalın Askılı Toparlayıcı Pedli Spor Sütyen Korse

İki göğüs arasındaki aralık, iki parmak ya da iki parmaktan fazlaysa ayrık göğüs tipi olarak kabul ediliyor. Ayrık göğüs tipine sahip olanlara sıklıkla kalın kenarlı veya ortasında lastik olan sütyenler öneriliyor. Göğüslerin sütyenin şeklini almasını sağlayan ve ayrık görüntüyü minimuma indiren bu sütyen modelleri sunduğu rahatlıkla kullananlar tarafından çok seviliyor. Eğer siz de ayrık göğüs tipine sahipseniz MİSTİRİK Panax Kalın Askılı Toparlayıcı Pedli Spor Sütyen Korse’ye bir şans verebilirsiniz.

4. Sarkık göğüsler için: MELENECA Kadın Önden Bağlamalı Racerback Büyük Beden Esnek Dantel Balenli Astarsız Sütyen

Destekli, kapalı ve kalın şeritli sütyenler sarkık göğüse sahip kadınlar için birebir. Bu tarz sütyenler göğüsleri yukarıya doğru çekiyor ve dolgun bir görünüm sağlıyor. Bu modelin çapraz sırt askılı olanları da rahatlığından dolayı oldukça seviliyor. Sarkık göğüs tipine sahipseniz MELENECA Kadın Önden Bağlamalı Racerback Büyük Beden Esnek Dantel Balenli Astarsız Sütyen’in tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

5. Üçgen göğüsler için: Dagi Su Yeşili Molly Üçgen Sütyen

Üçgen göğüs tipinde göğüsler iki yana doğru uzanmakta ve bakıldığında yukarıdan aşağıya üçgeni andıran bir görüntü oluşturmaktadır. Bu göğüs tipine en uygun kenar desteği bulunan üçgen görünümlü sütyenlerdir. Omuzları olduğundan daha geniş gösteren ve üçgen görünümü en aza indiren bu sütyen modeli içinde Dagi Su Yeşili Molly Üçgen Sütyen bir şansı hak ediyor.

6. Asimetrik göğüsler için: MELENECA Kadın Küçültücü Sütyen

İki göğsünüz arasında belirgin bir büyüklük farkı varsa asimetrik göğse sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Asimetrik göğüs tipine sahip olanlar için en uygun sütyenler kısa askılı ve sert kaplı olanlar. Kısa askı göğüsleri yukarıya çekerek, asimetrik görüntüyü gizlemeye yardımcı olur. Eğer siz de bu göğüs tipine sahipseniz MELENECA Kadın Küçültücü Sütyen’i gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz.

7. Mastektomi operasyonu geçirenler için: Marks & Spencer Kadın Bej Yumuşak Balensiz Full Cup Sütyen

Meme kanseri dolayısıyla mastektomi operasyonu geçiren kadınların sayısı hiç de az değil. Operasyon sonrası sütyen takmaya devam eden kadınlar için örtücülüğü fazla olan, bunun yanı sıra ince, yumuşak ve rahatsızlık hissi vermeyecek sütyenler öneriliyor. Marks & Spencer Kadın Bej Yumuşak Balensiz Full Cup Sütyen bu noktada uygun bir tercih olabilir.