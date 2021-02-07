Kylie Jenner mavi bikinisiyle olay oldu!

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner, yeni yılı ailesiyle birlikte karların içinde karşılamıştı. Daha sonra arkadaşlarıyla tropikal cennette tatile çıkan 23 yaşındaki ABD'li yıldız, kendine ait bir gözetleme kulesi olan lüks villada denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı.

Dünyanın 30 yaş altında en zengin ünlülerinden biri olma unvanına sahip olan Kylie Jenner, 2021 yılının ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı. Tatilden tatile koşan Jenner şimdi de Palm Springs'ten yaptığı paylaşımla gündemde.

Fotoğraf çekmeyi ve kendini paylaşmayı seven Kylie Jenner son paylaşımlarıyla olay oldu. Önce bikini üstünü gizleyerek paylaşım yapan Jenner daha sonra ise mavi bikinisini gösterdi.

Bol bol tekila için Jenner göğüslerine küçük gelen mavi bikinisiyle çektiği pozları paylaşınca olay oldu.

KylieSkin güneş kremi yağını sürerken paylaşım yapan Kylie Jenner bu seksi görüntüsünü altın zincirle süslemeyi de ihmal etmedi.



