MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner mavi bikinisiyle olay oldu!

Kylie Jenner mavi bikinisiyle olay oldu!

07.02.2021 08:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kylie Jenner mavi bikinisiyle olay oldu!

Tatilden tatile koşan Kylie Jenner giydiği mavi bikinisiyle sosyal medyayı salladı. Jenner'ın göğüslerini tam kapamayan bikinisi olay oldu.

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner, yeni yılı ailesiyle birlikte karların içinde karşılamıştı. Daha sonra arkadaşlarıyla tropikal cennette tatile çıkan 23 yaşındaki ABD'li yıldız, kendine ait bir gözetleme kulesi olan lüks villada denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı.

Dünyanın 30 yaş altında en zengin ünlülerinden biri olma unvanına sahip olan Kylie Jenner, 2021 yılının ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı. Tatilden tatile koşan Jenner şimdi de Palm Springs'ten yaptığı paylaşımla gündemde.

38966576-9232065-Skincare_Her_tiny_bottoms_left_little_the_imagination_as_she_fil-a-17_1612647542453

Fotoğraf çekmeyi ve kendini paylaşmayı seven Kylie Jenner son paylaşımlarıyla olay oldu. Önce bikini üstünü gizleyerek paylaşım yapan Jenner daha sonra ise mavi bikinisini gösterdi.

38966066-9232065-Sizzling_Kylie_teased_her_214M_Instagram_followers_on_yet_anothe-a-15_1612647542430

Bol bol tekila için Jenner göğüslerine küçük gelen mavi bikinisiyle çektiği pozları paylaşınca olay oldu.

38966070-9232065-Shots_fired_The_ladies_took_shots_of_tequila_as_Yris_filmed_them-a-16_1612647542446

KylieSkin güneş kremi yağını sürerken paylaşım yapan Kylie Jenner bu seksi görüntüsünü altın zincirle süslemeyi de ihmal etmedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Makyajsız hali olay oldu! 'Doğal halimle...'Makyajsız hali olay oldu! 'Doğal halimle...'
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Diğer Haberler

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz banyoda üstsüz! 'Benim öbür yarım'

Banyoda üstsüz! 'Benim öbür yarım'

Merve Boluğur'dan Enes Batur'a itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle dikkat çekti

Makyajsız hali olay oldu! 'Doğal halimle...'

Salma Hayek bikinili pozlarıyla gündemde! 'Utanmıyorum'

Seksi pozları olay olmuştu! 'Utanmıyorum'

Kim Milyoner Olmak İster'e doktor joker 'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Faruk Tınaz, Gülden Karaböcek ve Kamuran Akkor... İbo Show'da dev kadro

Dev kadro sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.