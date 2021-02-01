Kylie Jenner transparan mini eteğiyle şov yaptı

Dünyanın 30 yaş altında en zengin genç ünlülerinden biri olma unvanını elinde tutan Kylie Jenner, 2021'in ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı.

Bu tatilde 23 yaşındaki Jenner'a kardeşi Kendall'ın yanı sıra yakın arkadaşları Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Sofia Villarroel, Hannah Logan ve Carter Gregory eşlik etti.

Grup, sosyal medya sayfalarından da kaldıkları tropikal cennetten görüntüler paylaşmayı ihmal etmedi.

KYLIE'NİN ÖZEL UÇAĞIYLA GİTTİLER

Kylie Jenner ve grubu, 2021'in ilk tatili için tercih ettikleri Meksika'ya Kylie Jenner'ın özel uçağıyla gitti. Sonra da kendine ait bir gözetleme kulesi ve özel plajının yanı sıra her tür lüksle donatılmış olan bir villada sıcak havanın keyfini çıkardılar.

Bir süre tatil yapan grup evlerine döndü ama fazla dayanamadı. Jenner yine tatil için soluğu Karayiplerde aldı. Görünüşe göre Kylie Jenner ve kız kardeşleri, en sevdikleri tatil yerlerinden birine uçtular.



Kylie Cosmetics'in kurucusu, yaptığı seksi paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Transparan süper minisiyle pozlar veren Jenner dikkat çekti.



