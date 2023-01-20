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  4. Kylie Jenner vücudunu saran tulumuyla nefes kesti! 'Ateşli köylü kızı'

Kylie Jenner vücudunu saran tulumuyla nefes kesti! 'Ateşli köylü kızı'

20.01.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li model Kylie Jenner, 378 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tabiat pozlarını paylaştı. Kahve tonlarında mini bir tulum giyen Kylie Jenner yeşilin içinde çömelip poz verdi.

Kylie Jenner vücudunu saran tulumuyla nefes kesti! 'Ateşli köylü kızı'

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Kylie Jenner, tabiat yürüyüşünden pozlarını paylaştı. Doğada da şık olmaya özen gösteren ünlü isim mini şortuyla bakana bir daha baktırdı.

Kylie Jenner mini tulumuyla kendini dağa taşa vurdu

Kylie Jenner'a ''Ateşli bir köylü kızı'' ve ''Hintli Bollywood yıldızlarına benziyorsun'' gibi yorumlar geldi.

Kylie Jenner mini tulumuyla kendini dağa taşa vurdu

Vücudunu saran bir tulum tercih eden ünlü model, sırt dekoltesiyle dikkat çekti.

Kylie Jenner mini tulumuyla kendini dağa taşa vurdu

Stormi ve Wolf adında iki çocuğu bulunan Kylie Jenner, kusursuz fiziğiyle takdir topladı.

Kylie Jenner mini tulumuyla kendini dağa taşa vurdu

Bazı takipçileri Jenner'ın pozlarının photoshop olduğunu iddia etti.

Kylie Jenner mini tulumuyla kendini dağa taşa vurdu


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