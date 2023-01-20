Kylie Jenner vücudunu saran tulumuyla nefes kesti! 'Ateşli köylü kızı'

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Kylie Jenner, tabiat yürüyüşünden pozlarını paylaştı. Doğada da şık olmaya özen gösteren ünlü isim mini şortuyla bakana bir daha baktırdı.

Kylie Jenner'a ''Ateşli bir köylü kızı'' ve ''Hintli Bollywood yıldızlarına benziyorsun'' gibi yorumlar geldi.

Vücudunu saran bir tulum tercih eden ünlü model, sırt dekoltesiyle dikkat çekti.

Stormi ve Wolf adında iki çocuğu bulunan Kylie Jenner, kusursuz fiziğiyle takdir topladı.

Bazı takipçileri Jenner'ın pozlarının photoshop olduğunu iddia etti.



