Kylie Jenner yaptırdığı göğüslerini tutarak defileye geldi! İddialı seçim

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner geçtiğimiz günlerde itirafıyla dikkat çekmişti. Jenner, 2017 yılında 19 yaşındayken göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etmişti.

Stormi doğmadan göğüslerini büyüttüğünü söyleyen yıldız "20 yaşında çocuk sahibi olacağımı bilmiyordum. Hala iyileşme sürecindeydim" diyerek gündem olmuştu. Jenner Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileye cesur tarzıyla geli.

Kylie, gümüş payetlerle kaplı elbisenin içinde kıvrımlarını sergiledi. Ünlü yıldız defileye girerken büyük ilgi gördü ve frikik vermemek için de göğüslerini tutarak yürümeyi tercih etti.



