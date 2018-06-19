La Casa De Papel'e Türk imzası

2016 yılında çıkardığı "Tuesday" adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Burak Yeter, dizinin yeni aranjesini 22 Haziran'da tüm dijital platformlarda görücüye çıkaracakKonuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında çıkardığı "Tuesday" adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Yeter, bir soygun hikayesi üzerine kurulu olan dizinin yeni aranjesini 22 Haziran'da tüm dijital platformlarda görücüye çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeter, böyle bir proje de yer almaktan gururlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında, Netflix'in global ve Türkiye hesaplarından yapılan paylaşımda 3'üncü sezonun 2019 yılında geleceği müjdelenmişti.

BURAK YETER KİMDİR?

Ünlü DJ, 5 Mayıs 1982'de doğdu. Genç yaşta müzik eğitimi alan Yeter, 5 yaşında klasik piyano, 8 yaşındayken gitar çalmaya başladı.

Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yeter, daha sonra Londra'ya yerleşerek ve SAE Institute'dan ses mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.