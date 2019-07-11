La Casa De Papel'e yeni sezonda hangi oyuncular katıldı? İşte 3. sezon oyuncu kadrosu

La Casa De Papel'in yeni sezonunda diziye üç yeni karakter katıldı.
Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.
YENİ KATILANLAR OYUNCULAR
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon
GEÇEN SEZONDAN DEVAM EDEN OYUNCULAR
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Esther Acebo - Stockholm
Alba Flores - Nairobi
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