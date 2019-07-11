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La Casa De Papel'e yeni sezonda hangi oyuncular katıldı? İşte 3. sezon oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'in merakla beklenen 3. sezonuna dair yeni posterler görücüye çıktı. 19 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak diziye 3 yeni isim dahil oldu.

La Casa De Papel'e yeni sezonda hangi oyuncular katıldı? İşte 3. sezon oyuncu kadrosu

La Casa De Papel'in yeni sezonunda diziye üç yeni karakter katıldı.

Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.

YENİ KATILANLAR OYUNCULAR

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

GEÇEN SEZONDAN DEVAM EDEN OYUNCULAR

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero - Tokyo

Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin

Darko Peric - Helsinki

Jaime Lorente - Denver

Esther Acebo - Stockholm

Alba Flores - Nairobi

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