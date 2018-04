La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile Çağatay Ulusoy İtalya'da buluştu!

Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Netflix'in Roma'da düzenlediği, dünyaca ünlü oyuncu ve üst düzey yöneticilerinin de katıldığı 'See What's Next' etkinliğinde Netflix'in ilk Türk orijinal dizisini uluslararası basın mensuplarına anlattı.

Çağatay Ulusoy; La Casa de Papel, Suburra ve Dark'tan sonraki ikinci Alman yapımı Dogs of Berlin'in oyuncularıyla birlikte aynı panelde yer aldı. Çağatay Ulusoy, La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile objektiflere poz verdi.

Dünyanın lider eğlence hizmeti Netflix, geçtiğimiz günlerde ilk Türk orijinal dizisinin çekimlerine başladığını duyurmasının ardından, dizisinin başrolü Çağatay Ulusoy, bugün Netflix'in her sene farklı ülkelerde düzenlediği ve bu sene de Roma'da gerçekleşen 'See What's Next' etkinliğinde diziyi uluslararası basına tanıttı. Netflix International Originals üst düzey yöneticisi Erik Barmack'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, hayat verdiği Hakan karakteri hakkında konuşan Ulusoy, aynı zamanda Türk dizilerinin tüm dünyada gösterdiği başarıdan ve bu dizi hakkındaki beklentilerden bahsetti.