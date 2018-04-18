La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile Çağatay Ulusoy İtalya'da buluştu!

Dünyanın lider eğlence hizmeti Netflix, geçtiğimiz günlerde ilk Türk orijinal dizisinin çekimlerine başladığını duyurmasının ardından, dizisinin başrolü Çağatay Ulusoy, bugün Netflix'in her sene farklı ülkelerde düzenlediği ve bu sene de Roma'da gerçekleşen 'See What's Next' etkinliğinde diziyi uluslararası basına tanıttı. Netflix International Originals üst düzey yöneticisi Erik Barmack'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, hayat verdiği Hakan karakteri hakkında konuşan Ulusoy, aynı zamanda Türk dizilerinin tüm dünyada gösterdiği başarıdan ve bu dizi hakkındaki beklentilerden bahsetti.

Çağatay Ulusoy; La Casa de Papel, Suburra ve Dark'tan sonraki ikinci Alman yapımı Dogs of Berlin'in oyuncularıyla birlikte aynı panelde yer aldı. Çağatay Ulusoy, La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile objektiflere poz verdi.

Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş yer alıyor. İpek Gökdel tarafından kaleme alınan, hikayesini ise Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek ile birlikte geliştirdiği "Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi" adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın macerasını anlatıyor.

Yaratıcılığını Binnur Karaevli, yönetici yapımcılığını Onur Güvenatam ve yapımcılığını Alex Sutherland'ın üstlendiği dizinin kamera arkasında ise son yıllarda yıldızı parlayan yönetmen Can Evrenol ile birlikte Umut Aral, Gönenç Uyanık ve ödüllü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki bulunuyor.