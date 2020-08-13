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La Casa Del Papel'in Berlin'i Pedro Alonso sevgilisiyle dudak dudağa

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

La Casa Del Papel adlı dizide 'Berlin' karakterini canlandıran Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile Madrid sokaklarında aşka geldi. El ele yürürken görüntülenen çift daha sonra birbirlerine romantik öpücükler kondurdu.

La Casa Del Papel'in Berlin'i Pedro Alonso sevgilisiyle dudak dudağa

La Casa Del Papel'de 'Berlin' karakterini canlandıran Pedro Alonso, önceki gün sevgilisi Tatiana Djordjevic ile objektiflere takıldı.

İspanya'nın Madrid sokaklarında el ele yürüyen çift, bir süre sonra aşka geldi. Maskelerini çenelerine indiren Alonso ve Djordjevic yol kenarında romantik anlar yaşadı.
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Dizide Andres 'Berlin' Fonollosa karakterine hayat veren 49 yaşındaki oyuncu, etrafındaki insanlara aldırmadan sevgilisini öpmeye devam etti.
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Öte yandan Pedro Alonso, ödül töreninde Türkçe konuşma yaparak "Merhaba İstanbul, seni seviyorum" demişti. Oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda yazar olan Alonso'nun sevgilisi de bir hipnoterapist.

Tatiana Djordjevic'in daha önceki ilişkisi Uriel'den 1998 doğumlu bir kızı bulunuyor.

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