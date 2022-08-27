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  4. "Laçın şehrine döndük" açıklamasından sonra 30 yıl sonra ilk kez ezan okundu

"Laçın şehrine döndük" açıklamasından sonra 30 yıl sonra ilk kez ezan okundu

27.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun Laçın şehrine yerleştiğini duyurmuştu. Şehrin merkezine bayrak dikilmesinin ardından kentte 30 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992’de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.

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"LAÇIN ŞEHRİNE DÖNDÜK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu’nun kontrolü altına geçtiğini duyurmuştu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos’ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerinde yer vermişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan ezan
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