Lady Gaga'dan cesur çekim!

Zorlandığı anlarda kendisine ekibindekiler yardımcı oldu.
Lady Gaga
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Şarkıcı Lady Gaga, dün California'nın Malibu sahillerinde görüntülendi.
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Bir fotoğraf çekimi için Malibu plajında olan 32 yaşındaki Lady Gaga, Pasifik Okyanusu'nun dalgalarıyla boğuştu.
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Gaga, birkaç farklı kostüm giydiği çekimde son derece cesur ve iddialıydı.
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Lady Gaga, zaman zaman kum üzerinde kendisiyle özdeşleşen aşırı yüksek topuklu ayakkabılarıyla durmak zorunda kaldı.
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Zorlandığı anlarda kendisine ekibindekiler yardımcı oldu.
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Grammy ödüllü şarkıcı, dalgalarla boğuşurken zaman zaman zor anlar yaşadı.
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MALIBU'DA 24 MİLYON DOLARLIK EVİ VAR
Amerikalı şarkıcının bu fotoğraf çekimi için evinden fazla uzaklaşmasına gerek kalmadı.
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Çünkü Lady Gaga'nın Malibu sahilinde, Warner Bros. yöneticilerinden Dan Romanelli'den 2014 yılında satın aldığı malikanesi bulunuyor.
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Lady Gaga'nın malikanesi 24 milyon dolar değerinde.
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Gerçek adı Stefani Germanotta olan Lady Gaga, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılan müzisyen arkadaşı Demi Lovato'ya geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
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Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Lady Gaga'nın, Instagram'da 29 milyon takipçisi bulunuyor.
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