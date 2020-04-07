MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lady Gaga'dan rekor bağış katkısı

Lady Gaga'dan rekor bağış katkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan korona virüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da art arda geliyor. Son olarak şarkıcı Lady Gaga, Global Citizen adlı yardım hareketiyle birlikte 35 milyon dolarlık bağış yaptı. İşte koronavirüs ile mücadele için bağış yapan ünlü isimlerden bazıları...

Lady Gaga'dan rekor bağış katkısı

Lady Gaga’dan corona virüs ile mücadele için rekor bağış katkısı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, 34 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve Global Citizen adlı kuruluşun virüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü'ne 35 milyon dolar bağışladıkları açıklandı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık krizinin ortasında ihtiyaç sahiplerine barınma ve sağlık hizmeti verilmesi için yardım toplama amaçlı yapılacak One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için de işbirliği yapacakları duyuruldu. Özel yayında Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish gibi isimler yer alacak.

Lady Gaga, basın toplantısında, “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş kültürel hareketin ciddiyetini vurgulamak istiyoruz. İnsan ruhunun gücünü kutlamak ve cesaretlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Zülfü Livaneli: Koronavirüs yaz aylarında geçerZülfü Livaneli: Koronavirüs yaz aylarında geçer
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lady gaga, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

ATV canlı yayında kriz!

ATV canlı yayında kriz!

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun.
Bravooo!
inanılmaz rakam bill gates yapmadı daha bunu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kız kardeşler Esra Erol'un programında bulundu!

Kayıp kız kardeşler Esra Erol'un programında bulundu!

Koronavirüse yakalanan Esra Balamir son sağlık durumunu açıkladı

Koronavirüse yakalandı! Son durumunu açıkladı

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler: İhtiyaç sahiplerine alışveriş yaptık

Cicişlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

Amerika'da kalan Didem Uzel: 'İki hafta sert geçebilirmiş'

ABD'de kaldı! 'İki hafta sert geçebilirmiş'

Didem Soydan'ın seksi pozu Instagram'a damga vurdu

Seksi pozu Instagram'a damga vurdu

Yeşim Salkım'dan Whitney Houston paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Whitney Houston paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.