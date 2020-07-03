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Lady Gaga'nın karantina makyajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga sosyal medya hesabından makyajlı bir selfiesini paylaştı ve saatler içerisinde bir milyonu aşan bir beğeni aldı.

Lady Gaga'nın karantina makyajı

Bir dönem adı ünlü oyuncu Bradley Cooper ile anılan 33 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga bir süre için bu dedikoduların yayılmasına seyirci kalmış ve herhangi bir yorumda bulunmamıştı.

Sonrasında bu yılın şubat ayında yeni erkek arkadaşı Michael Polansky ile objektif karşısına geçen Gaga o zamandan bu yana fazlaca ortalarda görünmüyor.

Çılgın sahne kostümleri ve dikkat çekici makyajı ile öne çıkan Gaga bu defa karantina makyajı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Gaga’nın dekolteli makyaj selfiesi saatler içerisinde 1 milyonu aşan beğeni rakamlarına ulaştı.

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