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Lady Gaga'nın yeni şarkısı internete sızdırıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Stupid Love adlı yeni şarkısı internete sızdırılan Lady Gaga, hayranlarının internette yaptığı yorumlara, “Hepiniz susabilir misiniz?” karşılığını verdi.

Lady Gaga'nın yeni şarkısı internete sızdırıldı

Müziğe sinema arası veren ve A Star Is Born filmiyle En İyi Film Şarkısı Oscar’ını kazanan Lady Gaga, yeni şarkısıyla dönmeye hazırlanırken büyük bir şok yaşadı.

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Lady Gaga'nın Stupid Love adlı yeni şarkısı daha yayınlanmadan internete sızdırıldı. Sanatçının hayranları, Twitter üzerinden sızdırılan şarkıya övgüler düzdü. Bazıları, şarkının, Lady Gaga’nın yeni single’ı olduğunu savunurken bazıları da gelecek altıncı stüdyo albümünde yer alacak şarkılardan biri olduğunu tahmin etti.

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Bütün bu tartışmalar arasında Lady Gaga, müzik dinleyen ve eliyle sus işareti yapan maskeli bir kız stok fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hepiniz susabilir misiniz?” notunu yazdı. Lady Gaga en son 2016 yılında Joanne adlı albümünü çıkarmıştı. Sanatçının yeni albümünün çıkış parçasının 7 Şubat'ta, albümün tamamının ise 2020 yılı içinde piyasaya sunulacağı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
lady gaga, yeni şarkı,

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