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Lana Del Rey’den nabızları yükselten üstsüz poz

24.08.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, alışılmışın dışında bir şey yaparak Instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. 20 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcının paylaşımı, 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Lana Del Rey’den nabızları yükselten üstsüz poz

Sevilen şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, Instagram hesabından 20 milyonu aşkın takipçisiyle üstsüz bir pozunu paylaştı. 36 yaşındaki şarkıcı bir göğsünü havluyla kapatırken diğer göğsünü ise saçlarıyla kamufle ederek poz verdi. Makyajsız haliyle objektife poz veren şarkıcının paylaşımı çok kısa sürede iki milyondan fazla beğeni aldı.

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VASİYETİNİ AÇIKLADI

Lana Del Rey, geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel şarkıcı, ölümünden sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladığını vasiyet etti.

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Lana Del Rey Instagram
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