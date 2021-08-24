Lana Del Rey’den nabızları yükselten üstsüz poz

Sevilen şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, Instagram hesabından 20 milyonu aşkın takipçisiyle üstsüz bir pozunu paylaştı. 36 yaşındaki şarkıcı bir göğsünü havluyla kapatırken diğer göğsünü ise saçlarıyla kamufle ederek poz verdi. Makyajsız haliyle objektife poz veren şarkıcının paylaşımı çok kısa sürede iki milyondan fazla beğeni aldı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Lana Del Rey, geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel şarkıcı, ölümünden sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladığını vasiyet etti.



