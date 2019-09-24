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Larissa Gacamer'den Hollywood yıldızı Will Smith’e çeyrek altın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:15 | Son Güncelleme

Larissa Gacamer, Hollywood yıldızı Will Smith’e doğum gününde çeyrek altın taktı.

Sosyal medyanın sevilen simaları Larissa ve Burak Gacemer çifti, 11 Ekim'de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte'de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı.

Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına tüm dünyadan influencerlarla beraber katılan Larissa Gacemer, Will Smith'e çeyrek altın taktığı videosunu sosyal medyada paylaştı.

İkizler Projesi, yenilikçi bir aksiyon filmi ve Will Smith, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan'ı canlandırıyor.

Filmin yönetmeni, Oscar ödüllü film yapımcısı Ang Lee. Filmin yapımını ünlü yapımcılar Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger gerçekleştiriyor. Filmde ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

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Larissa Gacamer will smith

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