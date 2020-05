Latovlevici'den Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti

"BANA İHTİYAÇLARI VARSA HAZIRIM"

Latovlevici, "Şu anda teklif yok, sadece görüşmeler var, nereye gider bu iş bilmiyorum. Maçtan önceki duygular, küfürler... Her şeyi özledim. Steaua Bükreş'in bir sol beke ihtiyacı var mı bilmiyorum ancak her an geri dönebilirim. Oradaki herkesle iyiyim ancak futbol da bir iş. Bana ihtiyaçları varsa, hazırım." dedi.

"SEYİRCİ ARKANDA OLURSA REAL MADRİD'İ BİLE YENERSİN"

Latovlevici, "Taraftarların baskısıyla, tüm stat senin üzerine doğru gelirken, ıslıklar ve çığlıklarla oynamak başka, boş tribünler önünde oynamak başka. Seyirci arkanda olursa, Real Madrid'i bile yenme şansı bulursun." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.