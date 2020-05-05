Latovlevici'den Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti

Rumen basınına konuşan Iasmin Latovlevici, Karabükspor ve Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktör Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.İşte Latovlevici'nin açıklamaları;

"BENİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ"

Latovlevici, "30 yaşında, bu kadar koşmanı istemek biraz acımasız. Bu kadar koşmak istemiyorsun ama yine de koşuyorsun. Hayatta kalmak istiyorsan, yapabileceğin bir şey yok. Galatasaray'a gitti ve beni de yanında götürdü." dedi.

"AĞZIM SAĞA, BURNUM SOLA GİTTİ"

Latovlevici,"Burnumdan ve çenemden ameliyat olduktan sonra Galatasaray'a gittim. Bir hazırlık maçında sakatlandım. Maçın devre arasında hoca çıkmak isteyen olup olmadığını sordu ve ben iyi olmamama rağmen o sakatlıkla devam edebileceğimi düşündüm. 2. yarıda ağzım sağa, burnum sola gitti, beni hastaneye zor yetiştirdiler ve ameliyat ettiler." ifadesini kullandı.

"SAKATLANMASAM İŞLER FARKLI OLACAKTI"

Latovlevici, "Galatasaray'daki ilk 2 haftam yatakta başladı yani. Kaslarım zayıfladı ve idmana gittiğimde kendimi zorladım. Galatasaray'da böylesine güzel bir statta, dolu tribünler önünde kim oynamamak istemez ki! Eğer sakatlanmasaydım, işler farklı olacaktı." açıklamasını yaptı.