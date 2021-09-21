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Leblebi helvası nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye leblebi helvası tarifi ve malzemeleri....

21.09.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı saray mutfağı geniş yemek yelpaze ve benzersiz tatlarıyla damaklarda şölen oluşturmaya devam ediyor. Farklı kültürleri bir arada bulunduran Osmanlı Dönemi'ndeki çeşitlilik mutfağımıza da yansımış ve ortaya şahane lezzetler çıkmış. Bize miras kalan bu yemeklerin dünya mutfağında da çok özel yeri vardır.

Leblebi helvası nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye leblebi helvası tarifi ve malzemeleri....

Çocukluğunuzda leblebi tozu mutlaka yemişsinizdir. Sizlere bugün çocukluğunuza götürecek bir tarif hazırladık. İşte saray mutfağının en sevilen tatlı tariflerinden biri olan leblebi helvası tarifi...

LEBLEBİ HELVASI MALZEMELERİ

  • 6 avuç sarı leblebi
  • 4 çorba kaşığı tereyağı
  • 6 çorba kaşığı toz şeker
  • 2 çay bardağı süt
  • 4 tane karanfil

HAZIRLANIŞI

İlk olarak leblebileri un haline gelene kadar kırın. Ardından kavurma işlemi için tavaya tereyağını koyup leblebi tozunu ilave edin. Yaklaşık 1 dakika sonra leblebi kavrulacak ve çok güzel fındık fıstık kokuları çıkarmaya başlayacak. Kavrulan leblebilere toz şeker ve karanfilin başlarını ekleyin. Ardından ise sütü yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Sütü çekip helva kıvamına gelince altını kapatıp leblebi helvasını afiyetle yiyebilirsiniz. Dilerseniz top top şekil verip sunabilirsiniz.

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