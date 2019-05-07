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Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen’in paylaştığı dizisi “Leke”, yeni bölümünde sevilen müzik grubu ‘Kolpa’yı ağırladı.

Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!

Leke dizisinin bu hafta ekrana gelen 4. yeni bölümünde adeta aşk sarhoşu olan Cem (Burak Sevinç), Yasemin’e (Melis Sezen) sevdiği müzik grubu Kolpa ile büyük bir sürpriz yaptı.

Kolpa’nın konserine gidenolan aşıklar, grubun sevilen şarkısı “Gurur Benim Neyime” ile romantik dakikalar yaşadı. Leke’de taze aşıkların büyüleyici aşk sahneleri büyük beğeni topladı.

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Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı “Leke”, yeni bölümleriyle salı akşamları Kanal D'de.

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Anahtar Kelimeler:
leke dizisi kolpa

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