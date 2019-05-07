Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!

Leke dizisinin bu hafta ekrana gelen 4. yeni bölümünde adeta aşk sarhoşu olan Cem (Burak Sevinç), Yasemin’e (Melis Sezen) sevdiği müzik grubu Kolpa ile büyük bir sürpriz yaptı.

Kolpa’nın konserine gidenolan aşıklar, grubun sevilen şarkısı “Gurur Benim Neyime” ile romantik dakikalar yaşadı. Leke’de taze aşıkların büyüleyici aşk sahneleri büyük beğeni topladı.

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı “Leke”, yeni bölümleriyle salı akşamları Kanal D'de.

