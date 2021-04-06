Lenovo Legion 2 Pro 5.500 mAh pil ve 90W şarj ile gelecek!

Ortaya çıkan özelliklerine rağmen Lenovo henüz Legion 2 Pro’nun teknik özelliklerini resmi olarak detaylandırmadı. Geekbench, Legion 2 Pro’nun Android 11’i kutudan çıkaracağını ve dahili 16GB RAM’e sahip olacağını açıkladı.

LENOVO LEGION 2 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Master Lu kıyaslamasına göre bu özel model 512GB depolama alanıyla gelecek. Ayrıca Geekbench listelemesi bize akıllı telefonun iki bellek yapılandırmasına daha sahip olacağını söylüyor. Bellek yapılandırmaları şu şekilde olacak: 12GB / 128GB ve 12GB / 256GB.

Lenovo, 8 Nisan etkinliğine kadar her gün bir teaser yayınlayacağına söz verdi. Bu nedenle resmi açılışından önce akıllı telefon hakkında kesinlikle daha fazla bilgi edineceğiz.

Lenovo, 8 Nisan’da gelen Legion 2 Pro’nun, selefi Legion Pro hakkında da bilgi verdi. Cihaz, 500 mAh daha büyük olan 5.500 mAh pile sahip olacak. Şirket ayrıca Legion 2 Pro’nun pilinin 90W şarjı destekleyeceğini açıkladı. Ancak uygulamanın 45W’a kadar hızları destekleyen iki USB-C bağlantı noktasına sahip Legion Pro’da gördüklerimize benzer olup olmayacağını henüz doğrulamadı. Şimdilik cihaz hakkında bilinenler bu kadar. Ancak 8 Nisan tarihine de çok fazla kalmadığı için cihaz hakkında kesin bilgilere ulaşmamız uzun sürmeyecektir. Resmi lansmandan sonra ise cihazlar hakkında tüm teknik detaylara sahip olacağız.

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