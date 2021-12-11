ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Mona Lisa sorusu, sosyal medyada gündem oldu. 10 Aralık günü yayınlanan bölüme "Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?" sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 50 bin TL'lik soru ve yanıtı...
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