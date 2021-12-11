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Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

11.12.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Mona Lisa sorusu, sosyal medyada gündem oldu. 10 Aralık günü yayınlanan bölüme "Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?" sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 50 bin TL'lik soru ve yanıtı...

Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

A) Yelkenli bir gemi
B) Bir şato
C) Yıkık bir duvar
D) Bir köprü

Doğru cevap: D seçeneği "Bir köprü"

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Kenan İmirzalıoğlu
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