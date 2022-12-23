Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi Titanik filmi çekildikten iki sene sonra doğdu! Babası da ünlü çıktı

Adı Gigi Hadid'le anılan Leonardo DiCaprio başka bir genç modelle ilişkiye başladı. 25 yaşından büyük bir kadınla asla çıkmamasıyla ünlü 48 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, 23 yaşındaki Victoria Lamas ile görüntülendi.

Son sevgilisi 1999'da, Leo'nun gişe rekorları kıran filmi Titanic'in vizyona girmesinden iki yıl sonra doğdu.

Wolf of Wall Street yıldızı Arjantinli aktris Camila Morrone'den bu yılın başlarında, 25. yaş gününü kutladıktan sadece haftalar sonra ayrıldı.

DiCaprio, dün Victoria ve bir grup arkadaşıyla bir Hollywood kulübünden çıkarken görüldü .



Gelecek vadeden aktris ve model, 1980'lerde pembe dizi Falcon Crest'te Lance Cumson'ı oynayan ABD'li televizyon oyuncusu Lorenzo Lamas'ın da kızı.

