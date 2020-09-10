Leonardo DiCaprio ve genç sevgilisi tatilde! Sıkı sıkı sarıldı

45 yaşındaki DiCaprio ile 23 yaşındaki Morrone tatilde görüntülendi. Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, uzun bir süredir birlikte olduğu manken ve oyuncu sevgilisi Camila Morrone ile geçtiğimiz gün Malibu'da objektiflere takıldı.

Plajda güneşin keyifini çıkaran DiCaprio'nun, boynunda bir havlu ve başında şapkası ile kolunu sevgilisinin beline doladığı görüldü.

İkili, bir süre kumsalda dolaştı. Camila Morrone, plaj için beyaz bir bikini üstü ve ona uygun olarak etek tercih etti.



Ünlü aktör tanınmamak için şapka taktı ve bir süre başını eğerek yürüdü.

DiCaprio ve Camila Morrone, 2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlamıştı.

