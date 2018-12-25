Lerzan Mutlu: Asla pişman değilim

Lerzan Mutlu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Mutlu, Oya Aydoğan ile arasında geçenleri canlı yayında anlattı...
"Makyajsızken hayatta kapı açmam" diyen Mutlu sözlerine şöyle devam etti:
Evde yardımcım yokken kapı çalarsa, ‘Evde kimse yok, gelince söylerim’ diyorum. Ne yapayım o halde kapı açılır mı?
Gözümle gördüğüm bir ihaneti affettim. Yüzüne vurdum ama aşıksan bir kereyi affedebiliyorsun. Bir kereye mahsus affediyorsun.
TÖVBELİYİM
O DÖNEME AİT PİŞMANLIĞIM YOK
Hastaneye gittim, arkadaşları benim dedikodumu yaptılar ya… Dedim ki bunlar duaya gelmemişler, dedikoduya gelmişler. Hastanede olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadım, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de çok kırgındım hiçbir zaman sizi arayıp dert yanmadım. Bugün olsaydı ben o programı kabul etmezdim. Pişmanlığım… Benim bir daha asla toplu bir işte olmamam. Bir şeyi alıp yukarı çıkarmam insanları rahatsız ediyor. Bir daha benim üzerimden böyle bir algı yaratılması hoşuma gitmiyor. Cenazesine de gidemedim. Bülent Hanım hiç gitmiş mi? Ben Gurur’un yanında da kimseyi görmedim! Bu yaşananlar bana Allah’ın işine karışılmayacağını öğretti.
Hastanede linç kampanyası yapan hiç kimseyi Gurur’un yanında görmedim. Bu çok acı. Hastaneyi dedikodu mecrasına çeviren kimse yoktur… Gurur’u ben 3 kez gördüm. Siz benim vicdanımı sorgulayamazsınız ama benim vicdanım sonuna kadar rahat… Biz o masada ‘sinsi’ diyerek espri yapıyorduk."
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