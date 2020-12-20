MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lerzan Mutlu 'Bakire misin' sorusunu görünce...

Lerzan Mutlu 'Bakire misin' sorusunu görünce...

20.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lerzan Mutlu 'Bakire misin' sorusunu görünce...

Şu sıralar Uçankuş Tv'de sunuculuk yapan Lerzan Mutlu hayranlarıyla soru cevap yaptı. Mutlu'ya gelen 'Bakire misin' sorusu ise kızdırdı.

Son zamanlarda magazin programı yapan ve tartışmalı konuklarla dikkat çeken Lerzan Mutlu Instagram'da da aktif bir isim... Lerzan Mutlu, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, "Bakire misin?" sorusuna, "Aptal mısın?" yanıtını vererek, şaşkın emoji koydu.

lerzan mutlu (2)

Mutlu, "Sizin gibi güzel bir kadın neden yalnız?" sorusuna ise, "Potansiyel yok bu adamlarda... Bir de zeka alamıyorlar aklımı ben ne yapayım. Yanımda sırf adam olsun diye aptal bir çantacıyla mı dolaşayım?" cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Bu sahneler çok tartışıldı! İki genelev sahibinin...Bu sahneler çok tartışıldı! İki genelev sahibinin...
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Eski kocası gözaltına alındı! 'Köy köy gezdim' dedi isyan etti

Eski kocası gözaltına alındı! 'Köy köy gezdim' dedi isyan etti

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Diğer Haberler

Jennifer Lopez cilt doktoru çıkışında yakalandı! Tanımak imkansız

Seksi şarkıcıyı tanımak imkansız!

Normal People'dan Harlots'e... Hulu'da 2020 yılında yer alan cesur sahneler

Bu sahneler çok tartışıldı! İki genelev sahibinin...

Koronavirüsü atlatan İbrahim Büyükak baba oluyor!

Kankası herkese tavsiye etti! Haber geldi

Ireland Baldwin Zoom'a üstsüz katıldığını söyledi! Olay poz

'İş kıyafetim' dedi! Olay olan poz

Öykü Çelik'in sevgilisinin şoförü muhabirleri tehdit etti

Muhabirleri tehdit etti! 'Kötü olacak'

Şevval Şahin bikinili pozuyla takipçilerinin diline düştü

Pozlarıyla dalga geçildi! 'Bir seksilik göremiyorum'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.