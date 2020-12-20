Lerzan Mutlu 'Bakire misin' sorusunu görünce...

Son zamanlarda magazin programı yapan ve tartışmalı konuklarla dikkat çeken Lerzan Mutlu Instagram'da da aktif bir isim... Lerzan Mutlu, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, "Bakire misin?" sorusuna, "Aptal mısın?" yanıtını vererek, şaşkın emoji koydu.

Mutlu, "Sizin gibi güzel bir kadın neden yalnız?" sorusuna ise, "Potansiyel yok bu adamlarda... Bir de zeka alamıyorlar aklımı ben ne yapayım. Yanımda sırf adam olsun diye aptal bir çantacıyla mı dolaşayım?" cevabını verdi.

