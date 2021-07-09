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Lerzan Mutlu'dan bikinili pozlar! Önce şapkayla kapattı sonra...

09.07.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soluğu tatilde alan Lerzan Mutlu bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Mutlu paylaşımına "bir takım artistik pozlar" notunu düştü.

Lerzan Mutlu'dan bikinili pozlar! Önce şapkayla kapattı sonra...

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimler kendilerini Ege'nin serin sularına attı. O isimler arasına Lerzan Mutlu da katıldı.

Sık sık meslektaşlarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Lerzan Mutlu bikinili pozlarını peş peşe paylaşınca sosyal medya sallandı.

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Mutlu önce bikinisiyle verdiği pozlarda göğüslerini şapkayla kapatırken daha sonra ise kendine sansür uygulamadan fiziğini sergiledi. Lerzan Mutlu, formda fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

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Yoğun iş temposundan dolayı beş yıldır güneşlenmediğini belirten şarkıcı, 456 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili pozuna, nazar boncuğu emojisi ekledi ve "Hep siz mi güneşleneceksiniz?" notunu yazdı.

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Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde İrem Derici hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

İrem Derici Lerzan Mutlu'yu çıldırttı! Bomba paylaşımlarİrem Derici Lerzan Mutlu'yu çıldırttı! Bomba paylaşımlar

İrem Derici'nin evinden gelen müzik sesinden rahatsız olan Mutlu Derici'ye ulaşamayınca çileden çıkmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Lerzan Mutlu
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