MAGAZİN

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Lerzan Mutlu, 2005 yılında çekilen bikinili pozlarıyla yeniden gündem olunca şaşırtan bir itirafta bulundu! Mutlu'nun itirafı akıllara Hatice'yi getirdi.

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Şarkıcı Lerzan Mutlu yıllar sonra kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu! Mutlu'nun bu itirafı geçtiğimiz hafta kalçalarıyla ilgili açıklama yapan Hatice'ye bir gönderme olarak düşünüldü.

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Hatice katıldığı bir programda kalçalarıyla ilgili konuşurken çekilen video'dan haberi olmadığını iddia etmişti.

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Tam da bu olaydan sonra sosyal medyaya Lerzan Mutlu'nun yıllar önce havuz başında yakalandığı anlar tekrar gündem oldu! Mutlu o videoda "Yemin ederim bilmiyordum" diyordu. Videonun altına ise "İtiraf ediyorum gizli değildi. Yeni çıkmıştım bunlar magazinin cilveleriydi" yorumunu yaptı.

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Bu yorumdan sonra ise sosyal medyada Mutlu'ya eleştiri yağdı. Takipçilerin bir kısmı ise bunu Hatice'ye gönderme olarak yorumladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İKİNİZİNDE GİDERİ VAR.... BÖYLE DEVAM...
madem yalan söyledin. vericen bir kere.
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