Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Şarkıcı Lerzan Mutlu yıllar sonra kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu! Mutlu'nun bu itirafı geçtiğimiz hafta kalçalarıyla ilgili açıklama yapan Hatice'ye bir gönderme olarak düşünüldü.

Hatice katıldığı bir programda kalçalarıyla ilgili konuşurken çekilen video'dan haberi olmadığını iddia etmişti.

Tam da bu olaydan sonra sosyal medyaya Lerzan Mutlu'nun yıllar önce havuz başında yakalandığı anlar tekrar gündem oldu! Mutlu o videoda "Yemin ederim bilmiyordum" diyordu. Videonun altına ise "İtiraf ediyorum gizli değildi. Yeni çıkmıştım bunlar magazinin cilveleriydi" yorumunu yaptı.

Bu yorumdan sonra ise sosyal medyada Mutlu'ya eleştiri yağdı. Takipçilerin bir kısmı ise bunu Hatice'ye gönderme olarak yorumladı.





