MAGAZİN

Lerzan Mutlu'dan takipçisine çok sert cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 21:13 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Lerzan Mutlu, fotoğrafına yorum yapan bir takipçisine çok sert cevap verdi. Şarkıcının takipçileri sinirlendi.

Lerzan Mutlu'dan takipçisine çok sert cevap!

Şarkıcı Lerzan Mutlu, annesi ile birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Lerzan Mutlu'nun tercih ettiği kıyafet bir takipçisinin dikkatini çekti.

"O SURATIN İÇİNDE NİYE BEYİN YOK"
Sosyal medya kullanıcı bir genç kız, Mutlu'nun paylaşımının altına, "O ayakkabıyla o kürkün ne alakası var? 3 dakikadır ona bakıyorum" mesajını yazdı. Lerzan Mutlu ise, "Ben de üç dakikadır o suratın içinde niye beyin yok ona bakıyorum" şeklinde sert bir cevap yazdı. Bunun üzerine Lerzan Mutlu'nun verdiği cevap takipçilerini kızdırdı. Şarkıcı sert yorumlar aldı.

lerzan

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Anahtar Kelimeler:
lerzan mutlu instagram

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