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  4. Lerzan Mutlu Demet Akalın'a verdi veriştirdi! Bu sözler kavga çıkarır

Lerzan Mutlu Demet Akalın'a verdi veriştirdi! Bu sözler kavga çıkarır

19.01.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiaları ile ilgili konuşmuş, “Tarafları uyarmıştım” demişti. Akalın’ın bu sözleri Lerzan Mutlu’yu sinirlendirdi. Mutlu, yaptığı açıklamada, "Kendisini sanat camiasının annesi zannediyor, herkese bir akıl verme!" diyerek Akalın'ı eleştirdi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Lerzan Mutlu, son günlerde tartışma konusu olan iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Gülşen'i savunan ve çok sevdiğini dile getiren şarkıcı, Demet Akalın'a yüklendi.

"YİNE TEKRARLIYORUM! MİKSER"

Mutlu, "Kendisini sanat camiasının annesi zannediyor, herkese bir akıl verme! Aslında bunu sosyal medyada açıklamıştım, bir arkadaşımla aramı bozdu ve ona 'mikser' dedim. Yine tekrarlıyorum mikser. 'Onu uyardım' gibi sözler, sen sanat camiasının annesi misin herkesi uyarıyorsun! Böyle bir dünya yok, herkes kendinden sorumlu. Her magazin olayına bir yorum" şeklinde konuştu.

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Demet Akalın Lerzan Mutlu
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