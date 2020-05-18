MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lerzan Mutlu'yu kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Lerzan Mutlu'yu kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 09:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap yaptı. Sayfasına taşıdığı bazı sorular üzerinden tepkisini ortaya koymaktan kaçınmadı.

Lerzan Mutlu'yu kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini zaman zaman geriye götüren ve onları gülümsetmeyi başaran Lerzan Mutlu, bu defa da bir soru cevap etkinliği ile takipçileriyle buluştu.

Kendisine yöneltilen sorular arasından seçtiklerini Instagram sayfasına taşıyan Mutlu, aynı zamanda rahatsız edici yorumları ve soruları da sayfasına taşıdı ve onları ifşa etmekten geri durmadı.

lerzanmutlu-instagram

Bir takipçisinden kendisine gelen “Erik gibisin kütür kütür maşallah! Hangi mevsimde daha tatlısın?” sorusunu da Instagram sayfasına taşıyan Mutlu bu rahatsız edici soruya kızdı. Mutlu bu yoruma “Tövbe yarabbim! Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak” yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
En çok Sarp Levendoğlu'nu çok özlemiş!En çok Sarp Levendoğlu'nu çok özlemiş!
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Okuyucu Yorumları 13 yorum
algı yaratmaya çalışıyor buna asılan 65 yaş üstü amcamızdır kesin
her tarafın şeftali olsa ne yazarsın...
kendi reklamını yapmış yaşlı kadın... bunu yazan 70 lik bir dede olmalı...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'nın bikinili havuz pozlarına tepki! 'Ramazan size uğramamış!'

Bikinili pozlara tepki yağdı! 'Ramazan size uğramamış!'

Hazal Kaya ekranlara ne zaman dönecek?

Hazal Kaya ekranlara ne zaman dönecek?

Mehmet Ali Erbil canlı yayında! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık durumu hakkında bilgi verdi! 'Sokağa çıkma kısıtlaması...'

Burcu Kara'dan hunili paylaşım

Burcu Kara'dan hunili paylaşım

Birsu Demir'in 9 yıldaki değişimi gündem oldu! Sosyal medyayı sallayan poz

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Larissa Gacemer'e ünlülerden destek yağdı! 'Kalbi kötü...'

Ünlü isimlerden mesaj yağdı! 'Kalbi kötü...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.