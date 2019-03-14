MAGAZİN

Leyla Bilginel’in oğlu ilk kez canlı yayına çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

11 yıl önce Amerika'daki bir sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olan oyuncu Leyla Bilginel bugün oğlu Kayra ile birlikte 2. Sayfa programına konuk oldu. Oğlu Kayra'nın yaptığı açıklamalar ekran başındakileri şaşkına çevirdi!

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve oğluyla birlikte dünyayı gezen Leyla Bilginel, geçirdiği rahatsızlıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.

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2014 ylında sprem bankasından çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurmuştu.
2018 yılında dang humması nedeniyle zor günler geçiren Leyla Bilginel, rahatsızlığın ardından Türkiye'ye dönmüştü.

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Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan oyuncu Leyla Bilginel, oğlu Kayra ile çıktığı dünya turunu anlattı.
Okula gitmeyen ve evde eğitim alan Kayra'nın açıklamaları ise ekran başındakileri şaşırtırken kendine hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
leyla bilginel oğlu Kayra 2. Sayfa

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