Leyla Bilginel kimdir? Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? İşte Leyla Bilginel oğlu ve sperm bankası olayı

Kayra isminin anlamı nedir? Ünlü sunucu da o ismi tercih etti! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

21 Aralık 1977 Ankara doğumlu olan Bilginel şu anda 43 yaşındadır. Aslen Karslı olan ünlü ismin Bali’de yaşadığı biliniyor. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Bilginel, 2007 yılında New York’taki bir sperm bankasından aldığı sperm ile hamile kalmış ve bu yolla bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştu. Leyla Bilginel’in oğlu Kayra şu anda 12 yaşındadır.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yıllar önce Amerika’daki bir sperm bankasına başvurarak çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Leyla Bilginel de var. Ünlü isim 2018 yılında dang humması sebebiyle zor günler geçirmiş, Türkiye’ye dönerek tedavi olmuş ve adeta ölümden dönmüştü. Ünlü oyuncu Bilginel, çok özel itirafları ve sağlıklı tarifleri ile canlı yayın konuğu oldu. Şimdi ünlü isimle ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Leyla Bilginel kaç yaşında ? Leyla Bilginel nereli ? Leyla Bilginel’in oğlunun babası da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Kariyerine haber spikeri olarak başlayan ünlü isim, oyunculuk eğitiminin ardından çok sayıda dizide, filmde, reklam filmi ve katalog çekimlerinde yer aldı. 2013 yılında “Sevme Yanarsın” adlı tiyatro oyununda rol aldı. Leyla Bilginel çocuğu Kayra ile birlikte 2014 yılında Tayland’ın ünlü adası Phuket’te bir hayat kurmuştu. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgilenen ünlü oyuncu, doğal güzellik ürünleri hazırlamasıyla da biliniyor.

Bilginel’in rol aldığı diziler ve filmler arasında Kılıç Günü, Maskeli Balo, Pars: Narkoterör, Emret Komutanım: Şah Mat, Gurbet Yolcuları, Kördüğüm, Savcının Karısı, Yeşil Işık, Seni Yaşatacağım, Nisan Yağmuru ve Aynalı Tahir yer alıyor. Ünlü ismin Instagram hesabında 203 bin takipçisi bulunuyor ve günlük yaşamına dair sık sık paylaşımlar yapıyor.





