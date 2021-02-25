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Leyla Bilginel kimdir? Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? İşte Leyla Bilginel oğlu ve sperm bankası olayı

25.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Leyla Bilginel kimdir? Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? İşte Leyla Bilginel oğlu ve sperm bankası olayı

Ekranların ilgiyle izlenen sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında ünlü oyuncu Leyla Bilginel de var. Yıllar önce Amerika’daki bir sperm bankasına başvurarak çocuk sahibi olan ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? İşte Leyla Bilginel’in oğlu ve hakkında tüm merak edilenler...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yıllar önce Amerika’daki bir sperm bankasına başvurarak çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Leyla Bilginel de var. Ünlü isim 2018 yılında dang humması sebebiyle zor günler geçirmiş, Türkiye’ye dönerek tedavi olmuş ve adeta ölümden dönmüştü. Ünlü oyuncu Bilginel, çok özel itirafları ve sağlıklı tarifleri ile canlı yayın konuğu oldu. Şimdi ünlü isimle ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Leyla Bilginel kaç yaşında? Leyla Bilginel nereli? Leyla Bilginel’in oğlunun babası da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

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LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?

21 Aralık 1977 Ankara doğumlu olan Bilginel şu anda 43 yaşındadır. Aslen Karslı olan ünlü ismin Bali’de yaşadığı biliniyor. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Bilginel, 2007 yılında New York’taki bir sperm bankasından aldığı sperm ile hamile kalmış ve bu yolla bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştu. Leyla Bilginel’in oğlu Kayra şu anda 12 yaşındadır.

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Kariyerine haber spikeri olarak başlayan ünlü isim, oyunculuk eğitiminin ardından çok sayıda dizide, filmde, reklam filmi ve katalog çekimlerinde yer aldı. 2013 yılında “Sevme Yanarsın” adlı tiyatro oyununda rol aldı. Leyla Bilginel çocuğu Kayra ile birlikte 2014 yılında Tayland’ın ünlü adası Phuket’te bir hayat kurmuştu. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgilenen ünlü oyuncu, doğal güzellik ürünleri hazırlamasıyla da biliniyor.

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Bilginel’in rol aldığı diziler ve filmler arasında Kılıç Günü, Maskeli Balo, Pars: Narkoterör, Emret Komutanım: Şah Mat, Gurbet Yolcuları, Kördüğüm, Savcının Karısı, Yeşil Işık, Seni Yaşatacağım, Nisan Yağmuru ve Aynalı Tahir yer alıyor. Ünlü ismin Instagram hesabında 203 bin takipçisi bulunuyor ve günlük yaşamına dair sık sık paylaşımlar yapıyor.

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