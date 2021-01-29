Kayra isminin anlamı nedir? Ünlü sunucu da o ismi tercih etti! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Çocuğa isim seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç faktör bulunuyor. Aileler bu konuda; adın soyadı ile uyumlu olmasına, tınısının hoş olmasına ve güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediyor. Aynı zamanda bazı ünlülerde ya da ünlülerin çocuklarında rastlanan isimler ailelerin beğenisini kazanarak çocuklarına verecekleri isim haline gelebiliyor. Çok yaygın olmasa da her dönem tercih edilebilen adlardan bir tanesi de Kayra ismi. Bu nedenle Kayra isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Kayra ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
Eslem isminin birden fazla anlamı bulunuyor. TDK'nın güncel Türkçe sözlüğünde de yer alan bu kelime; yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet ve inayet anlamlarına geliyor. Bu nedenle anlamı itibarıyla da aileler tarafından hem severek tercih ediliyor hem de bu isme sahip olan kişiler beğenerek kullanıyor.
Bu isim özellikle ülkemizde bir dönem oldukça meşhur olan ünlü oyuncu ve sunucu Kayra Şenocak ile daha bilinir bir hale geldi. Öte yandan Fransız asıllı Türk judocu Kayra Sayit de bu isme sahip. Ketty Mathe, 2014 yılında Türk vatandaşı olarak Kayra Almira Özdemir ismini almıştı. Aynı zamanda bu isim Hakan Günday'ın Kinyas ve Kayra adlı romanında da geçer. Bu isimden oluşan bir mahlasa sahip bir Türk rapçi de bulunuyor.
İnsanlar bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini de araştırıyor. Bu isim Kur'an'da geçmiyor. İsmin kökeni Arapça değil de Türkçe olduğu için Kur'an-ı Kerim'de geçmesi de mümkün görünmüyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi vermelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Ünlü isimler de çocuklarında bu ismi tercih edebiliyor. Örneğin, ünlü sunucu Simge Tertemiz de oğlu için bu ismi tercih etmişti. Simge Tertemiz, oğlunda bu ismi Nail Kayra şeklinde kullanmıştı.
Dünyaya gelecek olan çocuk için bir ismin yalnızca anlamına odaklanmak bazı kişilere yeterli gelmiyor. Bu noktada ismin analizine de göz atmak isteyenler oluyor. Her harf bir özelliği temsil ettiği için bu harflerin bir arada kullanımından yola çıkılarak bu ismi taşıyacak kişilerin sahip olacağı karakter özelliğine dair yorum yapılabiliyor. İşte Kayra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip kişiler duygusallıklarıyla biliniyorlar. Duygularıyla hareket ettikleri için bazen üzülseler de sezgileri güçlü olduğundan doğru genellikle doğru tercihler yapıyorlar. Yaşamın temelinin sevgi olduğuna inanan bu insanlar, çevrelerindekileri sevdikleri için çevrelerinden de aynı karşılığı görüyorlar. Seçeceği meslekte dahi insanlığa yararlı olacak bir iş arıyorlar. Karşı cinste ise aradıkları sadakat ve sonsuz aşk oluyor.
Kayra ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde ve güncel Türkçe sözlükte yer alıyor. Türkçe kökenli olan ve hem kız çocuklarında hem de erkek çocuklarında tercih edilebilen bu ismin manası; TDK'nın kişi adları sözlüğünde büyük bir kimseden gelen iyilik ve ihsan olarak geçiyor. Anlamına ve analizine ek olarak falına dair de bazı çıkarımlar yapılabiliyor.
En önemli özelliği paylaşımcılık olan bu kişilerin anlayışlı davranmaya özen göstermesi gerekiyor. Hayatta başarılı ve mutlu olmak için grup içerisinde çalışmayı öğrenmelerinde yarar var. Arkadaş canlısı ve titiz oldukları bilinse de nazik davranmaya da dikkat etmeleri gerekiyor. Çevrelerine daima faydalı olacak işlerde çalışacak olan bu kişiler, etrafındaki kişilerle aralarında bir uyum yakalarlarsa çok daha büyük işlere imza atabiliyorlar. Duygusal yapılarına rağmen zaman zaman duygularını kontrol altına almalarında da fayda var.
Kayra isminin yanına yakışan isim olarak ise Kerem, Aras, Asaf, Ömer, Can, Sami, Berk, Kaya, Tuğra, Barlas, Alp ve Buğra isimleri önerilebiliyor.
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