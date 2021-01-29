Kayra isminin anlamı nedir? Ünlü sunucu da o ismi tercih etti! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Çocuğa isim seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç faktör bulunuyor. Aileler bu konuda; adın soyadı ile uyumlu olmasına, tınısının hoş olmasına ve güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediyor. Aynı zamanda bazı ünlülerde ya da ünlülerin çocuklarında rastlanan isimler ailelerin beğenisini kazanarak çocuklarına verecekleri isim haline gelebiliyor. Çok yaygın olmasa da her dönem tercih edilebilen adlardan bir tanesi de Kayra ismi. Bu nedenle Kayra isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Kayra ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

KAYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eslem isminin birden fazla anlamı bulunuyor. TDK'nın güncel Türkçe sözlüğünde de yer alan bu kelime; yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet ve inayet anlamlarına geliyor. Bu nedenle anlamı itibarıyla da aileler tarafından hem severek tercih ediliyor hem de bu isme sahip olan kişiler beğenerek kullanıyor.

Bu isim özellikle ülkemizde bir dönem oldukça meşhur olan ünlü oyuncu ve sunucu Kayra Şenocak ile daha bilinir bir hale geldi. Öte yandan Fransız asıllı Türk judocu Kayra Sayit de bu isme sahip. Ketty Mathe, 2014 yılında Türk vatandaşı olarak Kayra Almira Özdemir ismini almıştı. Aynı zamanda bu isim Hakan Günday'ın Kinyas ve Kayra adlı romanında da geçer. Bu isimden oluşan bir mahlasa sahip bir Türk rapçi de bulunuyor.