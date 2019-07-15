Leyla Lydia Tuğutlu, beyaz mayolu pozuyla dikkatleri çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan ve sezon sonunda final yapan Kızım dizisinde Candan karakterini canlandıran yeni projeler öncesi tatilde enerji topluyor.

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Leyla Lydia Tuğutlu, son olarak teknede çekilmiş beyaz mayolu pozunu paylaştı.

Güzel oyuncunun mayolu pozu, saatler içerisinde 150 bine yakın beğeni aldı.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu (d. 29 Ekim 1989, Berlin) Türk model, oyuncu ve Miss Turkey 2008 birincisi Türkiye güzeli.

Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.