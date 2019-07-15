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Leyla Lydia Tuğutlu, beyaz mayolu pozuyla dikkatleri çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 01:41 | Son Güncelleme

Son olarak Kızım dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi.

Leyla Lydia Tuğutlu, beyaz mayolu pozuyla dikkatleri çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan ve sezon sonunda final yapan Kızım dizisinde Candan karakterini canlandıran yeni projeler öncesi tatilde enerji topluyor.

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Leyla Lydia Tuğutlu, son olarak teknede çekilmiş beyaz mayolu pozunu paylaştı.

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Güzel oyuncunun mayolu pozu, saatler içerisinde 150 bine yakın beğeni aldı.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?
Leyla Lydia Tuğutlu (d. 29 Ekim 1989, Berlin) Türk model, oyuncu ve Miss Turkey 2008 birincisi Türkiye güzeli.

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Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi.

ROL ALDIĞI DİZİLER
2009 - 2010 ES-ES (İrem)
2010 - 2011 Kirli Beyaz (Melis)
2012 - 2015 (Karadayı) Songül Kara
2015 - 2016 Kiralık Aşk (İz)
2016 - Tatlı İntikam (Pelin Soylu)
2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek (Derin Vargı)
2018-2019 Kızım (Candan)

FİLMLERİ
2013- Günce (Aslı)
2014- İçimdeki Ses (Ayçıl)
2015- Delibal (Füsün Şahin Ayvaz)
2018- Cebimdeki Yabancı

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