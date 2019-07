Leyla Lydia Tuğutlu, beyaz mayolu pozuyla dikkatleri çekti

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2009 - 2010 ES-ES (İrem)

2010 - 2011 Kirli Beyaz (Melis)

2012 - 2015 (Karadayı) Songül Kara

2015 - 2016 Kiralık Aşk (İz)

2016 - Tatlı İntikam (Pelin Soylu)

2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek (Derin Vargı)

2018-2019 Kızım (Candan)

FİLMLERİ

2013- Günce (Aslı)

2014- İçimdeki Ses (Ayçıl)

2015- Delibal (Füsün Şahin Ayvaz)

2018- Cebimdeki Yabancı