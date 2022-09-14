Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda paylaşım!

Daha önce 'Kızım', 'Delibal', 'İçimdeki Ses', 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, birkaç ay önce Cansu Tosun'un kendi yarattığı markasının lansmanına katılmıştı. 2017 yılından bu yana Ceyhun Ergin ile aşk yaşayan oyuncu, "Şu anda söylemek istiyorum artık, pandemi öncesinde ben evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve geldik" demişti.

İtalya'da evlilik teklifi aldığını söyleyen Tuğutlu, "Hızlıca hazırlamış, yüzüğü seçmiş çok da beğendim ve hoşuma gitti" diyerek "Bir kutlama da yapacağız ama acelemiz yok, müsait bir zamanda" diyerek evlendiğini ilk kez açıklamıştı.

ANNE OLUYOR

Sürpriz evlilik haberi sonrası Leyla Lydia Tuğutlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gözlerden uzak aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile Almanya'da dünya evine giren 32 yaşındaki oyuncunun yaklaşık dört aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öne sürülmüştü.

Leyla Lydia Tuğutlu, konuyla ilgili sessizliğini dün yayınladığı fotoğraf karesi ile bozdu. Beyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen güzel oyuncudan karnı burnunda ilk poz geldi. İlk kez anne olmak için gün sayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notta bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında; "Öyle heyecanlıyım ki.. Yeni bir dönem başlıyor bizim için, güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" ifadelerini kullandı.



