Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Paramparça dizisinde Cansu karakteriyle çok sevilen Leyla Tanlar, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yer aldığı Paramparça dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun, spor kıyafetiyle verdiği poz takipçilerinin eleştirisine hedef oldu.

"BU POZU DERHAL SİL"

Tanlar'ın "Kadınlar yerine göre giyinmeli' tweetleri okuyorum" notuyla yaptığı paylaşım, genç ismin takipçilerini ikiye böldü. Bir taraf fotoğrafı beğenirken, diğer taraf da vücut hatları belli olduğu gerekçesiyle fotoğrafı silmesi gerektiğini yazdı.

ÖMÜR GEDİK'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Genç oyuncunun bu paylaşımı, Ömür Gedik'in yaptığı şort paylaşımına gönderme olarak yorumlandı.



