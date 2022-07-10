Lezbiyen olduğunu açıklayan Bahar Candan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! "Para toplayıp bikini alalım"

Katıldığı moda programlarıyla şöhrete kavuşan ve kendisinden sıkça bahsettiren Bahar Candan, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. Instagram üzerinde yaklaşık 567 bin takipçiye sahip olan isim, geçtiğimiz günlerde 'ücretli arkadaş ilanı' paylaşımıyla gündem olmuştu. Candan'dan daha sonra cinsel tercih itirafı da gelmişti.

BAHAR CANDAN'IN ÇIPLAK YATAK POZU OLAY OLDU!

Gezdiği şehirlerden ve lüks mekanlardan fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde lezbiyen olduğunu açıklamıştı.

Üstsüz pozunu paylaşan ve pozuyla çokça konuşulan isim cinsel tercihi hakkında "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini ve lezbiyen olduğunu duyurmuştu.

Dubai'den arka arkaya paylaşımlar da yapan isim, bu defa çıplak çekildiği yatak pozuyla olay oldu.

Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden de pek çok yorum yağdı.

"ARAMIZDA PARA TOPLAYIP BİKİNİ ALALIM"

Bir takipçinin ise "Aramızda para toplayalım da, bir iki tane bikini alalım" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



