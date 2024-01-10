Lezzetiyle damak çatlatan vegan çikolatalar

Vegan beslenen çikolata tutkunları için alternatifler bulmak kimi zaman oldukça güç ancak bu zorluğu aşmak ve tatlı krizlerinizi lezzetli bir şekilde sonlandırmanız adına birbirinden lezzetli vegan çikolataları sizler için derledik. Tablet formda olandan sürmeli alternatiflere, kuvertürden çikolata barlarına ister kahvaltıda isterseniz de kahve molalarınızda tüketebileceğiniz çikolatalar burada! İşte sadece vegan beslenenler için değil, sağlıklı ve lezzetli bir tatlı arayışında olanları da cezbedecek, damak çatlatan, lezzetin sınırlarını zorlayan 10 nefis vegan çikolata!

1. Eşsiz kombinasyon: Aroha Vegan Yulaf Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata

Yulaf ile hazırlanmış bitkisel sütlü vegan çikolata hayvansal süt ürünlerini tüketemeyen veya tüketmek istemeyenler için mükemmel bir alternatif. Yulaf sütü ve antep fıstığının eşsiz lezzet kombinasyonunu sunan Aroha marka vegan çikolata glutensiz formülüyle de dikkat çekiyor. Palm yağı, lesitin, emülgatör, katkı ve koruyucu, renk ve aroma verici içermeyen antep fıstıklı çikolatanın içinde yulaf sütlü çikolata (kakao yağı, yulaf tozu, şeker ve kakao kitlesi) ve Antep fıstığı yer almasıyla vegan yaşam tarzını benimseyenleri mutlu edecek bir atıştırmalık.

2. Tatlı dünyasına yeni bir lezzet: Dolcida Vegan Beyaz Çikolata

Beyaz çikolata sevenlerin çok hoşuna gidecek bir ürün olan Dolcida Vegan Beyaz Çikolata glutensiz olmasıyla da öne çıkıyor. Vegan beslenen herkesin tatlı krizlerini sonlandırmak için hazır olan el yapımı beyaz çikolata katkı ve koruyucu içermemesiyle de oldukça sağlıklı bir alternatif. İçinde kakao yağı, hurma özü, kaju, fındık, hindistan cevizi sütü tozu, kuru yaban mersini, dondurulmuş kuru böğürtlen, dondurulmuş kuru frambuaz ve limon yağı içeren çikolata şekersiz oluşu sayesinde de çikolata tutkunları için vazgeçemeyecekleri bir lezzet sunuyor.

3. Tatlı krizlerine son: TheLifeCo Smartfood 6 Adet Just Relax Organik Çikolata

Kaliteli çikolataların yapımında kullanılan bir kakao çekirdeği çeşidi olan Criollo cinsi kakao çekirdeğinden üretilen TheLifeCo marka çikolatanın 80 gramlık her bir pakedi günlük alınması gereken lif miktarının %53’ünü, demirin %391’ini, magnezyumun %53’ünü, potasyumun %45’ini ve kalsiyumun %24’ünü karşılıyor. %70 Bitter Çikolata içeren ürün rafine şeker, katkı maddesi, koruyucu içermemesinin yanında hindistan cevizi şekeri ile tatlandırılarak hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalık arayanları cezbediyor. Organik içeriğiyle sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunan tablet çikolatanın içinde organik kakao kitlesi, organik hindistan cevizi şekeri ve organik kakao yağı yer alıyor.

4. Glutensiz içerik: Güzel Ada Gıda Organik Duble Kakao Fındık Vegan Çikolata Bar

%100 Glutensiz bir işletme olan Güzel Ada Gıda'nın vegan çikolatası, özellikle vegan ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için mükemmel bir tercih. Bu atıştırmalık vegan çikolata deneyimini bir üst seviyeye taşıyan yoğun bir kakao tadına sahip. Organik içeriği ile sadece veganlar için değil sağlıklı bir atıştırmalık arayan herkesi mest eden çikolata bol fındık ve çikolata tadını sevenler için inanılmaz bir ürün. Esans, emülgatör, stabilizatör vb E kodeksinde yer alan ürünlerin kullanılmadığı çikolata tamamen el işçiliği ile üretiliyor. Saf ve katkısız olmakla beraber organik tarım sertifikalı olan çikolata barın içerisinde sadece organik kakaolu fındık kreması (organik fındık, organik elma suyu konsantresi, organik kakao yağı, organik kakao toz), organik kakao yağı, organik fındık, organik elma suyu konsantresi ve organik kakao tozu yer alıyor.

Kullanıcı yorumları

“Çocuklarım için içinde zararlı bir şey olmaması için araştırırken buldum. Bazen kendi sitesinden bazen buradan alıyorum, çok lezzetli.”

5. Lezzet şöleni: Glories Vegan Vişneli %70 Bitter Tablet Çikolata

Glories markasının tablet formundaki çikolatası vişnenin tatlılığını ve bitter çikolatanın yoğunluğunu bir araya getiren enfes bir atıştırmalık. Kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, emülgatör (soya lesitini), doğal vanilya aroması, doğal kurutulmuş vişne içeren ürün vegan bitter çikolata sevenlere enfes bir lezzet şöleni yaratacak. 100 gramlık tablet formuyla pratik bir şekilde tüketilebilen bu çikolata günün her anında size eşlik etmeye hazır bir tatlı alternatifi.

6. Sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara: Jovia Vegan Kakao Parçacıklı Organik Bitter Çikolata

Tamamen organik kakao yağı ve kakao kitlesi ile hiçbir kimyasal katkı ve koruyucu madde, soya ürünü, lesitin, palm yağı, aroma verici kullanılmadan üretilen Jovia marka vegan çikolata sizi sağlıklı ve lezzet dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Rafine şeker ve gluten içermeyen 75 gramlık bitter çikolatanın içinde sadece organik kakao kitlesi, organik kakao yağı ve organik şeker kamışı kaplı kakao parçacıkları yer alıyor. Taş değirmenlerde 48 saatlik bir proses ile ısı uygulanmadan yapılan kakao parçacıklı atıştırmalık gerçek çikolata keyfini yaşamanızı sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Beğendim.”

“Güzel, anlatıldığı gibi acı.”

7. Çikolata keyfini her öğün yaşamak isteyenler: Dark Brown Sürülebilir Bitter Çikolatalı Fındık Kreması

Koruyucu, yapay tatlandırıcı, palm yağı ve alkol içermeyen Dark Brown markasının sürülebilir çikolatası bitter tutkunlarının oldukça hoşuna gidecek bir ürün. %100 kakao kitlesi ve yağı, fındık/ fındık yağı ve vanilya çekirdekleri ile tatlandırmada %100 pancar şekeri kullanılarak üretilen sürülebilir çikolatanın kavanozu 400 gram. El yapımı olarak üretilen bitter çikolatada %54 oranında kakao kitlesi bulunuyor. Dünyanın en özel markalarından biri olan Callebaut çikolataları ve mevsiminde toplanan Karadeniz fındığı ile Dark Brown şefleri tarafından geliştirilen sürülebilir çikolatayı ister kahvaltılarda ekmek üstü olarak tüketebilir isterseniz de pankek, krep, poğaça, kurabiye gibi hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

8. Vegan çikolata keyfini bir adım öteye taşıyan: Callebaut Bitter Damla Çikolata 811

Callebaut Bitter Damla Çikolata 811, baskın kakao aromasının yanında soft tatların da rahatlıkla hissedildiği gerçek bir Belçika çikolatası. İçinde yalnızca kakao kütlesi, şeker, kakao yağı, soya lesitini ve doğal vanilya aroması olan 1 kilogramlık Callebaut marka çikolata helal sertifikalı olmasının yanında vejetaryenler, veganlar ve çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir ürün. Kek ve pastalarınıza dekorasyon ve süsleme için olabileceği gibi sıcak çikolata gibi içecekleri yaparken de kolaylıkla kullanabileceğiniz çikolata kuvertür grubunda en çok sevilen bitter çikolatalar arasında yer alıyor.

Kullanıcı yorumları

“Kek ve pastalar için çok iyi. Tavsiye ederim.”

“Kaliteli çikolata. Mükemmel fiyat ve hızlı teslimat.”

9. Lezzetiyle sizi büyüleyecek: Dolcida Vegan Sütlü Karamelli Dökme Çikolata

Karamel severlerin gönlünü fethedecek Dolcida marka çikolata, glutensiz içeriğiyle de sağlıklı bir tercih sunuyor. İlave şeker, katkı ve koruyucu içermeyen çikolata el yapımı olmasıyla da dikkat çekiyor. Fındık ve karamel lezzetini bir araya getiren çikolata sadece vegan beslenenlerin değil herkesin favorisi olmaya aday. İçinde kakao yağı, pancar şekeri, fındık, kaju, kakao, glutensiz yulaf sütü ve tuz yer alan çikolata, kabuklu kuruyemiş, yer fıstığı, susam içeren ürünler ile aynı bantta paketlendiğinde kabuklu yemiş alerjisi olanların dikkat etmesi gerekiyor. Dolcida marka karamelli çikolata kahve molalarınıza eşlik edecek harika bir lezzet.

10. Sağlıklı atıştırmalıklara yeni bir boyut: Eragurme Vegan Naneli Bitter Çikolata

Sadece vegan beslenenler için değil ketojenik beslenmesi gereken ya da ketojenik beslenmeyi tercih edenler için de ideal olan bu çikolata yoğun nane aromasıyla damakları şenlendiren bir tada sahip. İçinde kakao yağı, eritritol (tatlandırıcı), kakao ve nane yağı yer alan ve ilave şeker içermemesiyle sağlıklı beslenmeye özen gösterenleri cezbetmesinin yanında nefis tadıyla damağınızdan uzun süre ayrılmayan bitter çikolata, nane aromasıyla da lezzet dolu bir deneyim vaat ediyor. Bitter çikolata kabuklu kuruyemiş, yer fıstığı, susam içeren ürünler ile aynı bantta paketlenmesi dolayısıyla kabuklu yemiş alerjisi olanların dikkat etmesi gereken bir ürün.

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