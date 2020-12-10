LG Mobile uygun fiyatlı modeller üretmeyecek

Mobil pazardaki köklü isimlerden bir olan LG son dönemde kabuğuna çekildi. Birkaç yıl öncesine kadar hem global, hem de Türkiye pazarında gayet aktif bir görünüm sergileyen Güney Koreli teknoloji devi şu aralar farklı planlar peşinde.

Hali hazırda LG pek çok pazardan çekilmiş durumda. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı pazarlarda ise küçülmeye gidildi. Yani ülkemizde her yeni çıkan LG modeli satılmıyor. Ayrıca LG telefonlarını satan fiziksel mağaza sayısı da ciddi anlamda azaldı.

Genel olarak baktığımızda LG modelleri ağırlıklı olarak internet üzerinden satılıyor. Ya da LG’nin sınırlı sayıdaki kendi mağazalarında müşteri bekliyor.

LG son birkaç senedir genel olarak uygun fiyatlı modellerle kullanıcıların karşısına çıkıyordu. Kar marjı son derece düşük olan bu cihazların firmaya getirisi de çok fazla değildi. Bu durumu geçte olsa kabullenen Güney Koreli şirket ilginç bir karar aldı.

LG’nin akıllı telefon bölümünden yapılan açıklamada artık bütçe dostu diye tabir edilen giriş seviyesi cihazların üretilmeyeceği belirtildi.