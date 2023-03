LGS konuları hangileri? 2023 hangi konular LGS'de sorulmayacak? Bakan Özer açıkladı

Mart ayının gelmesiyle sınav tarihleri açıklanmaya başlandı. YKS tarihinin belli olmasıyla 12 Mart itibarıyla LGS sınavının da tarihi açıklandı. LGS oturumunda, deprem nedeniyle bazı konular sorulmayacak. Peki LGS konuları hangileri? 2023 hangi konular LGS'de sorulmayacak? İşte detaylar...

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

Deprem nedeniyle alınan kararlardan biri de LGS oturumunda sorulacak soruların konuları oldu. Öğrencilerin bazı konulardan muaf olacağını açıklayan Bakan Özer, "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık. LGS'de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak. Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." demişti.

LGS 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

LGS'de 8. sınıf 1. dönem konuları yer alacak. 2. dönem konuları sınavda sorulmayacak. İşte LGS'de çıkacak 8. sınıf 1. dönem konuları...

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

Dönem Türkçe Ders Konuları

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

LGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam (Paragraf)

Parçada Yapı ve Anlatım

Fiilimsi

Cümle Ögeleri

Fiil Çatısı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Yazım ve Noktalama

Metin Türleri

Söz Sanatları

Deyimler ve Atasözleri

Sözel Mantık

LGS Matematik Konuları

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Olasılık

Cebirsel İfadeler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

LGS Fen Bilimleri Konuları

Mevsimler ve İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

LGS İnkılap Konuları

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış

Ya İstiklal Ya Ölüm!

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Dış Politika

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS Din Konuları

Kader İnancı

Zekat ve Sadaka

Din ve Hayat

Hz. Muhammed’in Örnekliği

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

LGS İngilizce Konuları

Friendship

Teen Life

İn The Kitchen

On The Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

LGS Soru Dağılımı

Sözel Bölüm

Türkçe (20)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10)

İngilizce (10)

Sayısal Bölüm

Matematik (20)

Fen Bilimleri (20)