LGS konuları hangileri? 2023 hangi konular LGS'de sorulmayacak? Bakan Özer açıkladı

Mart ayının gelmesiyle sınav tarihleri açıklanmaya başlandı. YKS tarihinin belli olmasıyla 12 Mart itibarıyla LGS sınavının da tarihi açıklandı. LGS oturumunda, deprem nedeniyle bazı konular sorulmayacak. Peki LGS konuları hangileri? 2023 hangi konular LGS'de sorulmayacak? İşte detaylar...
Deprem nedeniyle alınan kararlardan biri de LGS oturumunda sorulacak soruların konuları oldu. Öğrencilerin bazı konulardan muaf olacağını açıklayan Bakan Özer, "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık. LGS'de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak. Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." demişti.
LGS'de 8. sınıf 1. dönem konuları yer alacak. 2. dönem konuları sınavda sorulmayacak. İşte LGS'de çıkacak 8. sınıf 1. dönem konuları...
Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam (Paragraf)
Parçada Yapı ve Anlatım
Fiilimsi
Cümle Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
Yazım ve Noktalama
Metin Türleri
Söz Sanatları
Deyimler ve Atasözleri
Sözel Mantık
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Olasılık
Cebirsel İfadeler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış
Ya İstiklal Ya Ölüm!
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Dış Politika
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
LGS Din Konuları
Kader İnancı
Zekat ve Sadaka
Din ve Hayat
Hz. Muhammed’in Örnekliği
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri
Friendship
Teen Life
İn The Kitchen
On The Phone
The Internet
Adventures
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
LGS Soru Dağılımı
Türkçe (20)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10)
İngilizce (10)
Sayısal Bölüm