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LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 LGS başvurusu nereden yapılır? Bakan Özer'den açıklama!

12.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaokul öğrencilerinin lise eğitimi almak için girdiği LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının ne zaman yapılacağı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyuruldu. Peki LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 LGS başvurusu nereden yapılır? Bakan Özer'den açıklama!

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 LGS başvurusu nereden yapılır? Bakan Özer'den açıklama!

Öğrencilerin gözleri uzun zamandır sınav tarihlerinin açıklanması için resmi kurumlara çevrilmişti. ÖSYM'nin sınav tarihlerini açıklamasıyla LGS sınavının da ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Öğrencilerin Merkezi Sınav başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Peki LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 LGS başvurusu nereden yapılır? Bakan Özer'den açıklama!

LGS NE ZAMAN?

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

20221-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI SORULMAYACAK

Bakan Özer, deprem nedeniyle 8. sınıf 2. dönem konularını LGS oturumunda sormayacaklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık. LGS'de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak. Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

LGS 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

  1. Dönem Türkçe Ders Konuları
Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu

  1. Dönem İngilizce Ders Konuları
Friendship Konusu

Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu

LGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam (Paragraf)
Parçada Yapı ve Anlatım
Fiilimsi
Cümle Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
Yazım ve Noktalama
Metin Türleri
Söz Sanatları
Deyimler ve Atasözleri
Sözel Mantık

LGS Matematik Konuları

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Olasılık
Cebirsel İfadeler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler

LGS Fen Bilimleri Konuları

Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

LGS İnkılap Konuları

Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış
Ya İstiklal Ya Ölüm!
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Dış Politika
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
LGS Din Konuları

Kader İnancı
Zekat ve Sadaka
Din ve Hayat
Hz. Muhammed’in Örnekliği
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

LGS İngilizce Konuları

Friendship
Teen Life
İn The Kitchen
On The Phone
The Internet
Adventures
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
LGS Soru Dağılımı

Sözel Bölüm

Türkçe (20)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10)
İngilizce (10)
Sayısal Bölüm

Matematik (20)

Fen Bilimleri (20)

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